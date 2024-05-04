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湯優盃》台灣男團闖4強寫隊史新猷 王齊麟再度回應緋聞：我有練球！

2024/05/04 09:58

王齊麟。（資料照，Badminton Photo提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣男團昨以3：1力退丹麥首度闖進4強，締造隊史最佳成績，東京奧運金牌組合「麟洋配」李洋／王齊麟以21：14、21：15拍落世界排名第4的阿斯特魯普／拉斯姆森，幫助台灣隊聽牌，最終也順利拿下勝利。而王齊麟賽後更在社群媒體上，再度幽默回應先前傳出的緋聞。

台灣隊在湯姆斯盃預以分組第2晉級，8強賽碰上由安賽龍領銜的丹麥隊，周天成以21：19、14：21、21：19鏖戰三局擊敗世界球王安賽龍，李洋／王齊麟擊敗阿斯特魯普／拉斯姆森，台灣隊率先聽牌，最後靠著李哲輝／楊博軒贏下第4點，台灣隊史首度挺進4強。

日前王齊麟被爆出與樂天女孩陳詩媛熱戀，陳詩媛經紀人也證實兩人交往的消息，當時就有網友在Threads發文提醒王齊麟，「沒有要臭，但交往也要記得練球，每次都倒在8強，看得很痛苦。」沒想到引來王齊麟本人回應，「好的~我會認真練球的！」

台灣男團擊敗丹麥後，今天將要迎戰印尼力拚冠軍戰門票。昨天賽後，王齊麟再一次於Threads幽默回應，「我有練球！！！」同時他也喊話，「終於突破，創造歷史了，爽啦！！！明天繼續！」

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