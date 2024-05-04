MLB》史坦頓暴力安追平、瑞佐再見安打！洋基9下氣走老虎（影音）

瑞佐敲出再見安打。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今於主場迎戰老虎展開3連戰，儘管前8局都遭到封鎖，但打線在9局下甦醒，靠著史坦頓（Giancarlo Stanton）的追平安打，以及瑞佐（Anthony Rizzo）的再見安打，洋基最終以2：1氣走老虎。

洋基今派出史卓曼（Marcus Stroman）先發，他在前5局表現可圈可點，僅被對手擊出2支安打，投出2次保送。然而6局上他一開始就被敲安打，接著他投出三振後，控球突然迷航，接連送出3次四壞保送，奉送老虎1分。

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洋基當機立斷，立刻將史卓曼換下場休息，此役他主投5.1局用90球，其中53顆好球，被敲出3支安打，投出5次四壞保送、3次三振，失掉1分。而接替登板的牛棚大將漢彌爾頓（Ian Hamilton），成功抓下2個出局數，止住失血。

洋基後續2位牛棚投手岡薩雷茲（Victor González）與桑塔納（Dennis Santana）接力2.1局無失分，不過洋基打線始終未有建樹，前8局打完只擠出2支安打，還狂吞9K，其中「怪力男」史坦頓一人就貢獻3K。

然而9局下奇蹟發生，洋基打線猛然甦醒，賈吉（Aaron Judge）、維杜戈（Alex Verdugo）接連敲安攻佔一、二壘，接著前面吞3K的史坦頓成功雪恥，敲出擊球初速115.9英里的二壘安打，洋基1：1追平，下一棒的瑞佐追打一顆偏低大壞球，竟穿出二壘防線形成再見安打，洋基終場2：1逆轉，捍衛主場。

Walk it off, Rizzo pic.twitter.com/B0zouPDUml — New York Yankees （@Yankees） May 4, 2024

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