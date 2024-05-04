NBA季後賽》悲情！米契爾猛轟50分做白工 騎士遭魔術逼出G7 

米歇爾與華格納。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕

在東部系列賽首輪以3：2領先的騎士今踢館魔術，米契爾（Donovan Mitchell）雖一人拿下50分，不過得不到其他隊友火力支援，終場以96：103敗下陣來，魔術逼出生死第7戰。



背水一戰的魔術今首節在華格納（Franz Wagner）獨拿14分帶領之下取得29：25領先，騎士緊咬比分，上半場外線慘淡，14投1中、命中率僅7.1%，不過靠著禁區40：18的差距，打完前兩節僅4分落後。



騎士在易籃後持續追分，靠著米契爾帶領之下拉出一波13：2的攻勢超前比數，不過他膝蓋疑似出現不適，也讓魔術找到機會反擊，蘇格斯（Jalen Suggs）倒數4分47秒的三分彈，幫助球隊追到65：66。米契爾回到場上後再度發揮影響力，最後連拿4分讓騎士帶著5分領先進入決勝節，這位27歲的後衛此節8投6中包辦13分。



騎士末節比分完全集中在米契爾身上，幾乎是由他一人抵抗魔術，整隊18分都由他拿下，最後不敵多點開花的魔術，以7分差敗下陣來。



米契爾拿下超過球隊一半的分數，貢獻50分4籃板4助攻、葛蘭德（Darius Garland）21分、6籃板、5助攻，斯特魯斯（Max Strus）拿下10分8籃板。



魔術方面，班切羅（Paolo Banchero）繳全隊最高27分、另有8籃板4助攻，華格納挹注26分5籃板，蘇格斯（Jalen Suggs）22分6籃板，卡特（Wendell Carter Jr.）11分9籃板。

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