晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》悲情！米契爾猛轟50分做白工 騎士遭魔術逼出G7 

2024/05/04 09:53

米歇爾與華格納。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕

在東部系列賽首輪以3：2領先的騎士今踢館魔術，米契爾（Donovan Mitchell）雖一人拿下50分，不過得不到其他隊友火力支援，終場以96：103敗下陣來，魔術逼出生死第7戰。
 
背水一戰的魔術今首節在華格納（Franz Wagner）獨拿14分帶領之下取得29：25領先，騎士緊咬比分，上半場外線慘淡，14投1中、命中率僅7.1%，不過靠著禁區40：18的差距，打完前兩節僅4分落後。
 
騎士在易籃後持續追分，靠著米契爾帶領之下拉出一波13：2的攻勢超前比數，不過他膝蓋疑似出現不適，也讓魔術找到機會反擊，蘇格斯（Jalen Suggs）倒數4分47秒的三分彈，幫助球隊追到65：66。米契爾回到場上後再度發揮影響力，最後連拿4分讓騎士帶著5分領先進入決勝節，這位27歲的後衛此節8投6中包辦13分。
 
騎士末節比分完全集中在米契爾身上，幾乎是由他一人抵抗魔術，整隊18分都由他拿下，最後不敵多點開花的魔術，以7分差敗下陣來。
 
米契爾拿下超過球隊一半的分數，貢獻50分4籃板4助攻、葛蘭德（Darius Garland）21分、6籃板、5助攻，斯特魯斯（Max Strus）拿下10分8籃板。
 
魔術方面，班切羅（Paolo Banchero）繳全隊最高27分、另有8籃板4助攻，華格納挹注26分5籃板，蘇格斯（Jalen Suggs）22分6籃板，卡特（Wendell Carter Jr.）11分9籃板。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。