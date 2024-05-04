NBA》超瞎理由拒訪惹怒美國體育記者！「瘋狗貝」遭ESPN封殺

貝佛利。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「瘋狗貝」惹錯人？美國知名體育媒體《ESPN》今宣布，將禁止公鹿資深後衛貝佛利（Patrick Beverley）上任何《ESPN》節目，原因是因為他在昨天賽後，以超瞎理由拒絕自家女記者亞當斯（Malinda Adams）訪問。

貝佛利昨天在溜馬公鹿G6賽後，面對《ESPN》女記者亞當斯的提問，竟然以「沒有訂閱他的Podcast頻道」為由而拒絕受訪，直接得罪媒體。亞當斯今天在X（原推特）上透露，貝佛利與公鹿球團已經致電向她道歉，而她也願意接受道歉。

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不過貝佛利這樣的行為，完全讓美國體育媒體界無法容忍，許多記者紛紛在X上譴責貝佛利，《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）在事發後就表示，亞當斯是《ESPN》團隊中最受尊敬且專業的人物之一，要求貝佛利必須道歉。

另一位《ESPN》記者史皮爾斯（Marc J. Spears）更直言，「之前你在泡泡園區當著其他球員面前，對羅伯茲（Michele Roberts，球員工會執董）不敬，現在你又搞這齣...你還是這副樣子。」貝佛利在2020封館賽季時，曾多次無禮地打斷羅伯茲的提問。

儘管貝佛利已經道歉，但《ESPN》毫不領情，今天宣布從現在開始將全面封殺貝佛利，禁止他登上《ESPN》的任何節目，也為自家記者出一口氣。

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