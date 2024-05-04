晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》超瞎理由拒訪惹怒美國體育記者！「瘋狗貝」遭ESPN封殺

2024/05/04 11:19

貝佛利。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「瘋狗貝」惹錯人？美國知名體育媒體《ESPN》今宣布，將禁止公鹿資深後衛貝佛利（Patrick Beverley）上任何《ESPN》節目，原因是因為他在昨天賽後，以超瞎理由拒絕自家女記者亞當斯（Malinda Adams）訪問。

貝佛利昨天在溜馬公鹿G6賽後，面對《ESPN》女記者亞當斯的提問，竟然以「沒有訂閱他的Podcast頻道」為由而拒絕受訪，直接得罪媒體。亞當斯今天在X（原推特）上透露，貝佛利與公鹿球團已經致電向她道歉，而她也願意接受道歉。

不過貝佛利這樣的行為，完全讓美國體育媒體界無法容忍，許多記者紛紛在X上譴責貝佛利，《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）在事發後就表示，亞當斯是《ESPN》團隊中最受尊敬且專業的人物之一，要求貝佛利必須道歉。

另一位《ESPN》記者史皮爾斯（Marc J. Spears）更直言，「之前你在泡泡園區當著其他球員面前，對羅伯茲（Michele Roberts，球員工會執董）不敬，現在你又搞這齣...你還是這副樣子。」貝佛利在2020封館賽季時，曾多次無禮地打斷羅伯茲的提問。

儘管貝佛利已經道歉，但《ESPN》毫不領情，今天宣布從現在開始將全面封殺貝佛利，禁止他登上《ESPN》的任何節目，也為自家記者出一口氣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。