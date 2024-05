MLB》李政厚超狂腳程秀背後接殺神技 巨人火球男嚇到爆粗口

李政厚。(資料照,今日美國)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕效力巨人的南韓球星「風之孫」李政厚今天對戰費城人上演超神守備,讓自家火球男希克斯(Jordan Hicks)都不敢置信。

巨人先發投手希克斯4局下一上來就被羅哈斯(Johan Rojas)敲出中外野深遠飛球,原有機會形成長打,但李政厚展現驚人腳程以及超大的守備範圍,用背後接殺美技沒收了這一球,希克斯看到這一幕不敢置信,更飆出髒話,隨後也拍手套向李政厚致敬。李政厚這一球足足跑了87英呎(約26.5公尺)。

李政厚今天5打數1安打,吞下1次三振,7局上敲出內野安打,近3場累積17打數僅敲出2支安打,打擊率降至0.248,巨人終場以3:4不敵費城人,對手拿下3連勝。希克斯先發4局失4分,2分為責失分,另有4次保送和3次三振,苦吞本季首敗。

"Holy fuck" Jordan Hicks couldn't believe this catch by Jung Hoo Lee pic.twitter.com/lqaBVlI9D2