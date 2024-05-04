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MLB》李政厚超狂腳程秀背後接殺神技 巨人火球男嚇到爆粗口

2024/05/04 11:56

李政厚。（資料照，今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力巨人的南韓球星「風之孫」李政厚今天對戰費城人上演超神守備，讓自家火球男希克斯（Jordan Hicks）都不敢置信。

巨人先發投手希克斯4局下一上來就被羅哈斯（Johan Rojas）敲出中外野深遠飛球，原有機會形成長打，但李政厚展現驚人腳程以及超大的守備範圍，用背後接殺美技沒收了這一球，希克斯看到這一幕不敢置信，更飆出髒話，隨後也拍手套向李政厚致敬。李政厚這一球足足跑了87英呎（約26.5公尺）。

李政厚今天5打數1安打，吞下1次三振，7局上敲出內野安打，近3場累積17打數僅敲出2支安打，打擊率降至0.248，巨人終場以3：4不敵費城人，對手拿下3連勝。希克斯先發4局失4分，2分為責失分，另有4次保送和3次三振，苦吞本季首敗。

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