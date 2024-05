波爾。(取自切爾西X)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕近日英超豪門切爾西在自家官方帳號秀出NBA巫師隊球員波爾(Jordan Poole)蒞臨主場的照片,團隊也致贈波爾平時出戰比賽所穿的13號球衣當作禮物。

此賽季為現年24歲的波爾NBA第5個賽季,前四年待在勇士,而本季轉至巫師的他獲得多機會,78場比賽爭有66場先發出賽為生涯最多,不過場均17.4分卻低於前兩年效力勇士時期的平均分數。

英超切爾西在上場比賽以2:0擊敗強敵熱刺後,目前以51分積分上升至聯盟第8,目前已經踢完34場比賽的他們本賽季還剩下4場比賽,下場對手將是位居第9的西漢姆聯。

The @NBA’s Jordan Poole showing support from the Dugout Club last night. pic.twitter.com/0ZWNnyImcY