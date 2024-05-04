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MLB》大谷翔平選球眼發威、單場2盜 10局起死回生安打救道奇

2024/05/04 13:13

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍二刀流球星大谷翔平休兵兩天後，今在主場對戰勇士重返打線，3打數1安打，精準選球眼兩度選到保送，本季首度單場2盜，延長賽10局下敲安扳平戰局助隊續命，道奇11局下再靠著帕赫斯（Andy Pages）的再見安打，終場以4：3贏球，本季延長賽首勝開胡。

大谷翔平10局下敲出帶有追平分的適時安打，助隊起死回生，道奇終場以1分氣走勇士。（美聯社）

開季全勤的大谷翔平日前在與響尾蛇3連戰最後一場休兵，休息2天後重回先發打線，勇士首局就靠著明星三壘手萊利（Austin Riley）的中外野陽春砲先馳得點，大谷首局首打席擊出一壘滾地球出局，3局下靠著四壞球保送上壘，隨後盜上二壘，本季第6盜出爐，明星捕手史密斯（Will Smith）也適時敲出安打，大谷跑回追平分。

赫南德茲（Teoscar Hernandez）4局下敲出右外野陽春砲，幫助道奇以2：1超前。兩隊先發投手都繳出優質先發，勇士40歲老將摩頓（Charlie Morton）主投6局5K失2分，25歲右投史東（Gavin Stone）則是先發6局5K失1分，以勝投候選人之姿退場。

不過，阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）在8局上擊出左外野陽春砲扳平戰局，本季第2轟出爐，史東無緣本季第3勝，摩頓也順利逃敗。大谷翔平8局下選到四壞球保送2度上壘，隨後再度達成本季第7盜，可惜明星重砲馬恩西（Max Muncy）在一二壘有人時遭到三振，無法打回超前分。

大谷翔平單場兩次盜壘。（法新社）

兩隊鏖戰至延長賽，勇士阿西亞（Orlando Arcia）10局上擊出適時高飛犧牲打，率先打破僵局，大谷翔平下個半局也在二壘有人敲出適時安打回應，兩隊戰成3：3平手，助隊起死回生。帕赫斯在11局下把握機會當英雄，敲出再見安打，單場繳出4安猛打賞，道奇以4：3氣走勇士，收下2連勝。

大谷翔平此役3打數1安打，進帳本季個人第20分打點，吞下1次三振，另有2次四壞球保送和2次盜壘，打擊率為0.336。大谷得點圈累積39打數敲出8支安打，得點圈打擊率升至0.205。

大谷翔平10局下敲出帶有追平分的適時安打，助隊起死回生。（美聯社）

帕赫斯11局下擊出再見安打。（法新社）

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