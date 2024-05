MLB》大谷翔平選球眼發威、單場2盜 10局起死回生安打救道奇

Shohei Ohtani ties it in the 10th! pic.twitter.com/ES7ALRkeUl

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日籍二刀流球星大谷翔平休兵兩天後,今在主場對戰勇士重返打線,3打數1安打,精準選球眼兩度選到保送,本季首度單場2盜,延長賽10局下敲安扳平戰局助隊續命,道奇11局下再靠著帕赫斯(Andy Pages)的再見安打,終場以4:3贏球,本季延長賽首勝開胡。

請繼續往下閱讀...

大谷翔平10局下敲出帶有追平分的適時安打,助隊起死回生,道奇終場以1分氣走勇士。(美聯社)

開季全勤的大谷翔平日前在與響尾蛇3連戰最後一場休兵,休息2天後重回先發打線,勇士首局就靠著明星三壘手萊利(Austin Riley)的中外野陽春砲先馳得點,大谷首局首打席擊出一壘滾地球出局,3局下靠著四壞球保送上壘,隨後盜上二壘,本季第6盜出爐,明星捕手史密斯(Will Smith)也適時敲出安打,大谷跑回追平分。

赫南德茲(Teoscar Hernandez)4局下敲出右外野陽春砲,幫助道奇以2:1超前。兩隊先發投手都繳出優質先發,勇士40歲老將摩頓(Charlie Morton)主投6局5K失2分,25歲右投史東(Gavin Stone)則是先發6局5K失1分,以勝投候選人之姿退場。

不過,阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)在8局上擊出左外野陽春砲扳平戰局,本季第2轟出爐,史東無緣本季第3勝,摩頓也順利逃敗。大谷翔平8局下選到四壞球保送2度上壘,隨後再度達成本季第7盜,可惜明星重砲馬恩西(Max Muncy)在一二壘有人時遭到三振,無法打回超前分。

大谷翔平單場兩次盜壘。(法新社)

兩隊鏖戰至延長賽,勇士阿西亞(Orlando Arcia)10局上擊出適時高飛犧牲打,率先打破僵局,大谷翔平下個半局也在二壘有人敲出適時安打回應,兩隊戰成3:3平手,助隊起死回生。帕赫斯在11局下把握機會當英雄,敲出再見安打,單場繳出4安猛打賞,道奇以4:3氣走勇士,收下2連勝。

大谷翔平此役3打數1安打,進帳本季個人第20分打點,吞下1次三振,另有2次四壞球保送和2次盜壘,打擊率為0.336。大谷得點圈累積39打數敲出8支安打,得點圈打擊率升至0.205。

大谷翔平10局下敲出帶有追平分的適時安打,助隊起死回生。(美聯社)

帕赫斯11局下擊出再見安打。(法新社)

The rookie comes through in the clutch!



Andy Pages walks it off for the @Dodgers pic.twitter.com/HzNeMrupOd