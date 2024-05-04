NBA季後賽》厄文、東契奇合砍58分 獨行俠淘汰快艇晉級西部準決賽

東契奇與哈登。（歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕不想夜長夢多！獨行俠今天在西部首輪季後賽G6，主將東契奇（Luka Doncic）上半場穩定輸出，以及另一大將厄文（Kyrie Irving）下半場接管戰局，獨行俠在主場以114：101力退快艇，系列賽以4：2脫穎而出，將在下一輪大戰西部頭號種子雷霆。

獨行俠在前役客場突破快艇，且還以30分之差大獲全勝，今天回到主場自然不能再給對手有機會。不過，獨行俠、快艇在上半場打完戰成52：52平手，但獨行俠在第三節厄文單節13分進帳，東契奇也有7分挹注，兩人的得分就跟快艇全隊平分秋色，成功拉開差距，即使快艇第四節試圖反撲也無濟於事，地主獨行俠就漂亮收下西部準決賽的門票。

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東契奇此仗三分球9投1中，仍有辦法斬獲28分外帶13助攻、7籃板，身手依舊全面，厄文上半場只拿2分，下半場大發神威，全場進帳30分、6籃板及4助攻，先發中鋒加佛德（Daniel Gafford）13分、6籃板，華盛頓（P.J. Washington）攻下14分，萊福利（Dereck Lively II）10分、9籃板。

快艇方面，哈登（James Harden）三分球6投皆墨，攻下16分、13助攻，P.喬治（Paul George）三分球10投2中，拿下全隊最高18分，祖巴克（Ivica Zubac）17分、11籃板，表現最佳是板凳出發的鮑威爾（Norman Powell）拿20分。

厄文。（今日美國）

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