晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》厄文、東契奇合砍58分 獨行俠淘汰快艇晉級西部準決賽

2024/05/04 12:28

東契奇與哈登。（歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕不想夜長夢多！獨行俠今天在西部首輪季後賽G6，主將東契奇（Luka Doncic）上半場穩定輸出，以及另一大將厄文（Kyrie Irving）下半場接管戰局，獨行俠在主場以114：101力退快艇，系列賽以4：2脫穎而出，將在下一輪大戰西部頭號種子雷霆。

獨行俠在前役客場突破快艇，且還以30分之差大獲全勝，今天回到主場自然不能再給對手有機會。不過，獨行俠、快艇在上半場打完戰成52：52平手，但獨行俠在第三節厄文單節13分進帳，東契奇也有7分挹注，兩人的得分就跟快艇全隊平分秋色，成功拉開差距，即使快艇第四節試圖反撲也無濟於事，地主獨行俠就漂亮收下西部準決賽的門票。

東契奇此仗三分球9投1中，仍有辦法斬獲28分外帶13助攻、7籃板，身手依舊全面，厄文上半場只拿2分，下半場大發神威，全場進帳30分、6籃板及4助攻，先發中鋒加佛德（Daniel Gafford）13分、6籃板，華盛頓（P.J. Washington）攻下14分，萊福利（Dereck Lively II）10分、9籃板。

快艇方面，哈登（James Harden）三分球6投皆墨，攻下16分、13助攻，P.喬治（Paul George）三分球10投2中，拿下全隊最高18分，祖巴克（Ivica Zubac）17分、11籃板，表現最佳是板凳出發的鮑威爾（Norman Powell）拿20分。

厄文。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。