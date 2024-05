MLB》大谷翔平敲追平安打後「真情流露」！主帥讚毫不畏懼大舞台

大谷翔平。(美聯社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇今在延長賽11局以4:3向勇士說再見,日籍巨星大谷翔平在8局下有一次關鍵盜壘,10局下又敲出追平比分的安打,幫助道奇燃起氣勢。賽後主帥羅伯斯(Dave Roberts)也盛讚大谷,「在大舞台毫不畏懼!」

道奇3局下以0:1落後,大谷選到保送後也盜上二壘,隨後明星捕手史密斯(Will Smith)也適時敲出安打,大谷跑回追平分。10局下道奇又陷入3:2落後,這回大谷在得點圈有人時適時安打,成功打回追平分, 讓全場陷入瘋狂,大谷自己上壘後也振奮大吼。

道奇主帥羅伯斯賽後稱讚大谷,「翔平打出了追平比分的重要安打,情緒也展露無疑。在道奇面對勇士的大舞台上,他毫不畏懼。每個人都戰鬥到了最後,我很喜歡他的鬥志。」

大谷翔平此役3打數1安打,進帳本季個人第20分打點,吞下1次三振,另有2次四壞球保送和2次盜壘,打擊率為0.336。大谷得點圈累積39打數敲出8支安打,得點圈打擊率升至0.205。

