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MLB》大谷翔平敲追平安打後「真情流露」！主帥讚毫不畏懼大舞台

2024/05/04 14:24

大谷翔平。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今在延長賽11局以4：3向勇士說再見，日籍巨星大谷翔平在8局下有一次關鍵盜壘，10局下又敲出追平比分的安打，幫助道奇燃起氣勢。賽後主帥羅伯斯（Dave Roberts）也盛讚大谷，「在大舞台毫不畏懼！」

道奇3局下以0：1落後，大谷選到保送後也盜上二壘，隨後明星捕手史密斯（Will Smith）也適時敲出安打，大谷跑回追平分。10局下道奇又陷入3：2落後，這回大谷在得點圈有人時適時安打，成功打回追平分， 讓全場陷入瘋狂，大谷自己上壘後也振奮大吼。

道奇主帥羅伯斯賽後稱讚大谷，「翔平打出了追平比分的重要安打，情緒也展露無疑。在道奇面對勇士的大舞台上，他毫不畏懼。每個人都戰鬥到了最後，我很喜歡他的鬥志。」

大谷翔平此役3打數1安打，進帳本季個人第20分打點，吞下1次三振，另有2次四壞球保送和2次盜壘，打擊率為0.336。大谷得點圈累積39打數敲出8支安打，得點圈打擊率升至0.205。

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