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MiLB》陳柏毓小聯盟先發挨轟吞敗投 鄧愷威中繼無關勝敗

2024/05/04 13:58

鄧愷威。（資料照，美聯社）

〔中央社〕旅美海盜隊投手陳柏毓今天在小聯盟2A先發出賽，投5.1局被敲6支安打含一發陽春砲失2分，吞下個人本季第2敗；巨人隊3A投手鄧愷威今天中繼登板，投3局失掉2分責失分、無關勝敗。

美國職棒小聯盟2A匹茲堡海盜隊今天與華盛頓國民隊交手，海盜隊由台灣投手陳柏毓先發，陳柏毓前3局僅讓打者靠著保送上壘、沒有失分，4局下被首名打者敲出安打，2人出局後再被敲出安打，加上隊友守備失誤掉分。

陳柏毓5局下也被敲出2支安打，但關鍵時刻三振化解危機、沒有掉分，6局下續投出狀況，1人出局後被豪斯（Brady House）敲出陽春砲，接著又投出保送、再被敲出安打退場。

陳柏毓今天總計用76球投5.1局，被敲6支安打，投出4次三振、2次四壞保送，失掉2分（1分責失分），球隊以0比2吞敗，陳柏毓承擔敗投，賽後防禦率6.30，本季首勝還沒開張。

舊金山巨人隊3A今天與西雅圖水手隊3A交手，巨人隊4局打完1比4落後，5局上換上台灣投手鄧愷威登板中繼，他接手首局就有狀況，先投出四壞保送、又被盜上二壘，1人出局後再被盜上三壘，接著被敲出高飛犧牲打掉分。

鄧愷威6局1人出局後又投出保送，但沒有失分，7局上續投，2人出局後接連被敲2支安打再掉1分，7局投完退場休息。

鄧愷威今天總計用48球中繼投3局，被敲2支安打，投出3次三振、2次四壞保送，失掉2分責失分，球隊終場以3比6吞敗，鄧愷威無關勝敗，賽後防禦率16.71。

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