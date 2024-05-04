晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》台鋼第5棒難扛 張肇元值得鼓勵

2024/05/04 14:11

台鋼雄鷹張肇元。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中職新軍台鋼雄鷹開季以來投、打、守各環節都有待加強，總教練洪一中坦言這是新球隊須交的學費，而其中第5棒人選難尋也讓教練團傷透腦筋，昨敲出勝利打點的5棒張肇元則值得鼓勵，因他在本季扛過台鋼先發第5棒的4人中不但是唯一貢獻打點，在團隊打點方面也僅次魔鷹。

台鋼不但隊史首戰就告捷，開季前6戰就拿下4勝，更打出不俗氣勢，但自上月10日起苦吞7連敗，好不容易止敗後又收下6連敗，直到昨以5：1擊敗味全龍才再嚐勝績，累計近15場只拿2勝。若檢視各項數據，台鋼團隊防禦率4.30在6隊中排第5、打擊率2成47排第4、守備率0.962則敬陪末座。

撇開團隊打擊率3成21一支獨秀的統一獅，台鋼和其他5隊的團隊打擊率相去不遠，但得點圈打擊率僅2成03、打點44分都居6隊之末，才是讓台鋼教練團最苦惱的地方。台鋼本季3、4棒多由王柏融、魔鷹擔綱，洪總就曾感嘆，「找不到第5棒啊！」

台鋼開季以來前7戰都由藍寅倫擔任先發第5棒，他至今累計扛過9場先發5棒也居全隊最多，但33打數7安打的2成12打擊率不盡理想，且至今尚未在此棒次貢獻打點。其他扛過先發第5棒包括張肇元8場、王博玄3場和杜家明1場，目前就以張肇元累計2成22打擊率最高，且在此棒次貢獻5分打點，包括昨役勝利打點，更值得一提的是，台鋼團隊打點數以魔鷹12分最多，張肇元11分居次。

26歲的張肇元開季扛起主戰捕手大樑，還在球隊拿下本季第3、4勝時連莊單場MVP。由於蹲捕還要兼顧打擊的體力負擔吃重，原有另一名捕手吳明鴻分擔工作量，他卻在日前遭獅隊洋投裴瑞茲頭部觸身球後下二軍，也讓張肇元的角色更形重要。

★本季台鋼先發第5棒的表現

姓名 先發場數 表現

藍寅倫 9 33打數7安打0打點、打擊率0.212

張肇元 8 27打數6安打5打點、打擊率0.222

王博玄 3 13打數2安打0打點、打擊率0.154

杜家明 1 3打數0安打0打點、打擊率0.000

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。