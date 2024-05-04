中職》台鋼第5棒難扛 張肇元值得鼓勵

台鋼雄鷹張肇元。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中職新軍台鋼雄鷹開季以來投、打、守各環節都有待加強，總教練洪一中坦言這是新球隊須交的學費，而其中第5棒人選難尋也讓教練團傷透腦筋，昨敲出勝利打點的5棒張肇元則值得鼓勵，因他在本季扛過台鋼先發第5棒的4人中不但是唯一貢獻打點，在團隊打點方面也僅次魔鷹。

台鋼不但隊史首戰就告捷，開季前6戰就拿下4勝，更打出不俗氣勢，但自上月10日起苦吞7連敗，好不容易止敗後又收下6連敗，直到昨以5：1擊敗味全龍才再嚐勝績，累計近15場只拿2勝。若檢視各項數據，台鋼團隊防禦率4.30在6隊中排第5、打擊率2成47排第4、守備率0.962則敬陪末座。

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撇開團隊打擊率3成21一支獨秀的統一獅，台鋼和其他5隊的團隊打擊率相去不遠，但得點圈打擊率僅2成03、打點44分都居6隊之末，才是讓台鋼教練團最苦惱的地方。台鋼本季3、4棒多由王柏融、魔鷹擔綱，洪總就曾感嘆，「找不到第5棒啊！」

台鋼開季以來前7戰都由藍寅倫擔任先發第5棒，他至今累計扛過9場先發5棒也居全隊最多，但33打數7安打的2成12打擊率不盡理想，且至今尚未在此棒次貢獻打點。其他扛過先發第5棒包括張肇元8場、王博玄3場和杜家明1場，目前就以張肇元累計2成22打擊率最高，且在此棒次貢獻5分打點，包括昨役勝利打點，更值得一提的是，台鋼團隊打點數以魔鷹12分最多，張肇元11分居次。

26歲的張肇元開季扛起主戰捕手大樑，還在球隊拿下本季第3、4勝時連莊單場MVP。由於蹲捕還要兼顧打擊的體力負擔吃重，原有另一名捕手吳明鴻分擔工作量，他卻在日前遭獅隊洋投裴瑞茲頭部觸身球後下二軍，也讓張肇元的角色更形重要。

★本季台鋼先發第5棒的表現

姓名 先發場數 表現

藍寅倫 9 33打數7安打0打點、打擊率0.212

張肇元 8 27打數6安打5打點、打擊率0.222

王博玄 3 13打數2安打0打點、打擊率0.154

杜家明 1 3打數0安打0打點、打擊率0.000

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