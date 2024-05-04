晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》獨行俠下剋上快艇晉次輪 東契奇：復仇是最大動力

2024/05/04 15:00

東契奇。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕西部第5的獨行俠今天在季後賽首輪第6戰以114：101擊敗第4名的快艇，系列賽以4勝2敗勝出，連續兩年挺進季後賽次輪，這也是獨行俠隊史睽違4727天首度在主場贏得季後賽系列戰。獨行俠一哥「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）賽後受訪表示，前兩次交手都落敗，很開心這次終於贏球。

快艇和獨行俠在季後賽共交手過3次，2019年至2021年兩度碰頭，快艇都在首輪就把獨行俠淘汰，今年再度狹路相逢，獨行俠下剋上挺進次輪，對手將是西部第一的雷霆。東契奇該系列賽場均講出29.8分、9.5助攻和8.8籃板。

獨行俠在季後賽系列賽取得對戰快艇的首勝，東契奇坦言，之前輸給快艇兩次，所以今年要打敗他們是很大的動力，但他們是一支實力很堅強的球隊，「我們必須非常非常努力才能戰勝他們，很高興這次我們做到了。」

厄文（Kyrie Irving）今天飆進5顆三分球，轟下全場最高的30分，其中有28分是在下半場拿下，幫助獨行俠在關門戰成功擊退快艇，厄文生涯在季後賽一共打過13場關門戰，獲得全勝的佳績。

東契奇盛讚隊友，完全不知道他的極限在哪裡，有他在球隊當中真的是太棒了。厄文認為東契奇是非常好的隊友，場外場內都能互相激勵，讓對方變得更好，上了場之後有非常好的化學效應，感覺非常棒。

東契奇和厄文。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。