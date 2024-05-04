NBA季後賽》獨行俠下剋上快艇晉次輪 東契奇：復仇是最大動力

東契奇。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕西部第5的獨行俠今天在季後賽首輪第6戰以114：101擊敗第4名的快艇，系列賽以4勝2敗勝出，連續兩年挺進季後賽次輪，這也是獨行俠隊史睽違4727天首度在主場贏得季後賽系列戰。獨行俠一哥「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）賽後受訪表示，前兩次交手都落敗，很開心這次終於贏球。

快艇和獨行俠在季後賽共交手過3次，2019年至2021年兩度碰頭，快艇都在首輪就把獨行俠淘汰，今年再度狹路相逢，獨行俠下剋上挺進次輪，對手將是西部第一的雷霆。東契奇該系列賽場均講出29.8分、9.5助攻和8.8籃板。

請繼續往下閱讀...

獨行俠在季後賽系列賽取得對戰快艇的首勝，東契奇坦言，之前輸給快艇兩次，所以今年要打敗他們是很大的動力，但他們是一支實力很堅強的球隊，「我們必須非常非常努力才能戰勝他們，很高興這次我們做到了。」

厄文（Kyrie Irving）今天飆進5顆三分球，轟下全場最高的30分，其中有28分是在下半場拿下，幫助獨行俠在關門戰成功擊退快艇，厄文生涯在季後賽一共打過13場關門戰，獲得全勝的佳績。

東契奇盛讚隊友，完全不知道他的極限在哪裡，有他在球隊當中真的是太棒了。厄文認為東契奇是非常好的隊友，場外場內都能互相激勵，讓對方變得更好，上了場之後有非常好的化學效應，感覺非常棒。

東契奇和厄文。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法