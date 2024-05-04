NFL》海豚擁有2名光速外接手仍簽小貝克漢 美媒看好有原因

小貝克漢。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導，邁阿密海豚與3屆明星外接手「OBJ」小貝克漢（Odell Beckham Jr.）簽下1年300萬美元合約，若加上有條件的激勵獎金，最高可來到825萬美元。而他也將與「獵豹」希爾（Tyreek Hill）與瓦多（Jaylen Waddle）組成外接三人組。

31歲的小貝克漢上季以1年1500萬美元合約加盟巴爾的摩烏鴉，出賽14場比賽有6場是先發，累積35次接球，推進565碼，拿下3次接球達陣。上季受限於烏鴉較偏地面進攻影響，《ESPN》認為，小貝克漢更適合以空中進攻為主的球隊。

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不過海豚在已經擁有聯盟速度最頂尖的希爾與瓦多之下，為何還要簽下小貝克漢？《ESPN》分析，儘管希爾與瓦多是NFL當中最高效的外接手組合，但海豚過度依賴他們兩人，陣中除了他們以外，沒有任何外接手超過32次接球，當他們一旦受傷，海豚戰力將大打折扣。

雖然小貝克漢已經不再是當年效力紐約巨人的天之驕子，但他仍有足夠的天賦充當海豚的第三號外接手。如果他能保持健康，當對手將防守注意力放在希爾與瓦多，或者是跑衛莫斯特（Raheem Mostert）與阿錢特（De'Von Achane）身上時，小貝克漢就可以出奇不意，給對方致命一擊。

儘管上季小貝克漢的帳面成績似乎不符身價，但根據《ESPN Stats & Information》數據，小貝克漢推進565碼，在上季所有35次或更少接球的外接手當中高居第二；而他在35次接球中拿下27次首攻（First Down），更是該群體裡最多。此外，小貝克漢上季的每次接球碼數為16.1碼，在所有接球員中排名第8。

假設小貝克漢無法繳出好表現，海豚最多就是損失300萬美元；若小貝克漢達成激勵獎金指定條件，海豚仍需只支付他825萬美元。另外，在陣中加入一位曾經奪下超級盃冠軍的老將絕對不是壞事，《ESPN》直言，必須給予海豚總管格里爾（Chris Grier）掌聲，因為這筆簽約幾乎屬於低風險、高回報投資。

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