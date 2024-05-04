晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

湯優盃》安洗瑩不舒服無法打！ 南韓遭印尼擊敗無緣2連霸

2024/05/04 14:45

南韓遭印尼擊敗無緣2連霸。（取自BWF官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕少了世界球后安洗瑩坐鎮，南韓隊今天在優霸盃女子羽球團體賽4強鏖戰5點，最後以2：3不敵印尼隊，無緣2連霸，印尼明天決賽則要挑戰中國隊。

安洗瑩昨對台灣隊之戰，依舊是南韓的當家第1女單，並耗費42分鐘以21：14、21：9解決許玟琪，助南韓先馳得點。只是，安洗瑩身體狀態不佳，甚至在賽後採訪感到嚴重不舒服，表示自己頭痛、肚子痛，採訪被迫中斷，小安也是面有難色離開採訪區。

安洗瑩今天在4強賽就沒有上陣，改由世界排名37的沈有振打頭陣，只是她以15：21、13：21不敵印尼一姊東宗（Gregoria Mariska Tunjung）。

南韓第1女雙白荷娜／李紹希以21：6、21：18擊敗印尼的拉哈育（Apriyani Rahayu）／拉瑪丹蒂（Siti Fadia Silva Ramadhanti），幫助南韓扳回一城。

印尼的19歲小將瓦多約（Ester Nurumi Tri Wardoyo）以20：22、21：16、21：12打敗金佳藍，幫助印尼取得聽牌，但南韓的女雙孔熙容／鄭娜銀又以21：15、21：14戰勝印尼組合，因此雙方得靠壓軸第5點分勝負。

印尼由世界排名56的德薇（Komang Ayu Cahya Dewi對上沒有世界排名的金敏順，德薇以17：21、21：16、21：19逆轉獲勝，幫助印尼自2008年以後再度挺進優霸盃決賽。

至於中國隊上屆痛失冠軍，本屆陳雨菲、何冰嬌等都持續坐鎮其中，今天4強以3：0打敗日本，明天將和印尼隊爭后冠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。