湯優盃》安洗瑩不舒服無法打！ 南韓遭印尼擊敗無緣2連霸

南韓遭印尼擊敗無緣2連霸。（取自BWF官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕少了世界球后安洗瑩坐鎮，南韓隊今天在優霸盃女子羽球團體賽4強鏖戰5點，最後以2：3不敵印尼隊，無緣2連霸，印尼明天決賽則要挑戰中國隊。

安洗瑩昨對台灣隊之戰，依舊是南韓的當家第1女單，並耗費42分鐘以21：14、21：9解決許玟琪，助南韓先馳得點。只是，安洗瑩身體狀態不佳，甚至在賽後採訪感到嚴重不舒服，表示自己頭痛、肚子痛，採訪被迫中斷，小安也是面有難色離開採訪區。

請繼續往下閱讀...

安洗瑩今天在4強賽就沒有上陣，改由世界排名37的沈有振打頭陣，只是她以15：21、13：21不敵印尼一姊東宗（Gregoria Mariska Tunjung）。

南韓第1女雙白荷娜／李紹希以21：6、21：18擊敗印尼的拉哈育（Apriyani Rahayu）／拉瑪丹蒂（Siti Fadia Silva Ramadhanti），幫助南韓扳回一城。

印尼的19歲小將瓦多約（Ester Nurumi Tri Wardoyo）以20：22、21：16、21：12打敗金佳藍，幫助印尼取得聽牌，但南韓的女雙孔熙容／鄭娜銀又以21：15、21：14戰勝印尼組合，因此雙方得靠壓軸第5點分勝負。

印尼由世界排名56的德薇（Komang Ayu Cahya Dewi對上沒有世界排名的金敏順，德薇以17：21、21：16、21：19逆轉獲勝，幫助印尼自2008年以後再度挺進優霸盃決賽。

至於中國隊上屆痛失冠軍，本屆陳雨菲、何冰嬌等都持續坐鎮其中，今天4強以3：0打敗日本，明天將和印尼隊爭后冠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法