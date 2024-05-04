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中職》兄弟盼加強中線競爭 卻有難言的苦衷

2024/05/04 16:36

平野惠一。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟昨在8局錯失追平機會，1出局攻佔二、三壘被曾峻岳連續7顆153公里以上火球連飆2K，其中岳政華的三振非常巨大，錯失不用靠安打就能攻下追平分的機會。

中信總教練平野惠一坦言，當然有想過用戰術把分數帶回來，也有想過要不要換代打，只是後半段沒有守中外野的人，讓岳政華繼續打也是相信他能打到球送回分數，同時保有三壘有人的機會，「對方也一定會想說是否有戰術，守備方會比較有壓力一點。」

曾峻岳並非省油的燈，對岳政華連續飆出4顆火球，有上竄效果的火球是最容易讓打者點出飛球的結果，最終岳政華強攻出擊，最終揮空三振。平野指出，「岳政華那個打席可惜是比較興奮，想要出力打。」

岳政華近期扮演二棒角色，有不錯的助攻能力推進跑者，本季7次犧牲短打排名全聯盟第一，可惜的是中信中心棒次低迷，沒有將跑者送回來。

平野惠一說，岳政華仍有扮演好推進的角色，可惜的是中心打者沒辦法送回來，讓他推進跑者的價值變得比較低，「但我希望岳政華可以理解他不是沒貢獻，他是有在貢獻球隊的。」

中信在8局顧慮中外野沒替補、選擇不換代打的結果，也凸顯陣中傷兵滿營、無人可換的難言之苦。另外中信目前帶了陳俊秀、許基宏和蘇緯達等3名一壘手也並非長久之計，平野直言當然會有升降的準備。

平野指出，一壘競爭的名額必須縮減，但目前球隊還要考慮到傷兵，有幾個受傷無法上，之後會先補強中線，希望增加中線的隊內競爭，「如果球隊有『即便今天打不好，明天還是可以上場』的想法，這樣的現況是不好的。」

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