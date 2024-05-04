中職》生涯首次被跳過輪值 兄弟王牌犀利反問記者1個問題

德保拉。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟王牌德保拉昨天投完二軍，今天回一軍隨隊，賽前也接受投手教練王建民指導，談到本週被跳過先發輪值，他坦言確實是來台灣的第1次，「但這是教練團的決定，我沒辦法控制。」

今年是德保拉效力中職第5年，2020年投完整季，2021、22年曾因打疫情、頸部緊繃、春訓腰傷和確診等原因脫離輪值，即便是去年8月因休息跳過，也是先把德保拉降到二軍，本週德保拉待在一軍卻從輪值輪空，是這位兄弟王牌的第1次。

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德保拉昨到二軍投2局無失分，他說王建民有給一些想法，讓他去二軍投專注這方面的調整，另外林恩宇也有給一些建議，大部分要調整的都是一些小小的部分，希望結合這些小細節投出好成果。

談到今年前4場戰績0勝3敗，防禦率高達5.11，德保拉突然笑著說想反問記者，「你是不是覺得我是機器人，都能保持一樣的狀況，永遠不會低潮，你覺得我是嗎？」

記者解釋，過往無論遇上何種低潮，身為王牌投手的他都不會在一軍被跳過輪值，本週是第一次。德保拉回應，「是的，沒錯，這是我來台灣第一次，但這是教練團的決定，我無法控制。」

德保拉今年增加二縫線速球的使用比例，讓武器庫有4種球路能交錯應用，他否認跟球速有關係，「我的球速跟往年差不多，也是147-148公里左右。在這個聯盟，不少投手都差不多有這樣的均速，特別是洋投。」他強調，「我只是有些月份狀況會比較好，有些會比較不好。」

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