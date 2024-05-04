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中職》蝴蝶球竟測到3000多轉 徐基麟解釋原因

2024/05/04 17:05

徐基麟。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟先發投手徐基麟昨天繳出連續3場6局優質先發，特別的是總計83球當中，約有10顆是蝴蝶球。弔詭的是，轉播單位測出蝴蝶球的轉速時，一下出現1700多轉、一下3000多轉，令人摸不著頭緒。

徐基麟今賽前也好奇跑去詢問球隊的情蒐人員，蝴蝶球為何會測到如此快的轉速，「那個好像測不太到沒什麼轉速的球，要嘛（轉速）很高，要嘛（轉速）很低，測出來的轉速都會不太正常。」

徐基麟前役披露蝴蝶球後，昨天又提升使用率，他認為控制力有比較好，搶到不少顆好球數。

昨賽前有特殊狀況，固定投捕搭檔徐博瑋因傷臨時被移出先發，改由「小高」高宇杰搭配，徐基麟依舊繳出優質先發。總教練平野惠一指出，賽前小高跟博瑋也做了很好的溝通，雖然比賽中間，基麟搖頭多了一點，但他們保持很好的溝通，合力把失分降到最低。

徐基麟指出，雖然是第一次先發跟高宇杰搭配，去年跟他也有搭很多局，「謝謝宇杰，他帶領得很不錯，特別是節奏控制。我搖頭不多，默契滿好的。」

徐基麟昨未獲隊友火力支援，無緣追平隊史紀錄的開季4戰4勝，他坦言，紀錄確實會有壓力，但有壓力不是壞事，這樣才會更加專注，「不能說是錯失紀錄，前3場也是因隊友火力支援才有，球隊贏球比較重要，紀錄這種東西就不用看太重，順其自然。」

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