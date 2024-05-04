自由車》200位車友快閃抗議：還我三貂嶺隧道自行車道！

由於鋪設鋼筋的間隙過大，容易造成單車、輪椅卡輪等狀況。（民眾提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕200位自由車友今集聚猴硐遊客中心，提出訴求：「不要非典型、要安全可行，還我三貂嶺隧道自行車道！」這場快閃活動質疑自行車道設計不當，希望新北市政府能回歸隧道開闢初衷，提出作為及因應之道。

2019年新北市政府獲得體育署「營造友善自行車道計畫」補助，加上自籌款共3.1億台幣建置的「三貂嶺隧道自行車道」，已於2022年7月試營運，由於民眾質疑不友善及設計不當後，市府即將隧道改名為「三貂嶺生態友善隧道」，並以預約方式進行管理，卻未有效改善。

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由於鋪設鋼筋的間隙過大，且下雨紋路潮濕易造成單車煞車時打滑，後續仍造成車友受傷、輪椅卡輪等狀況，經民眾拍攝影片、撰文投書揭露，已有越來越多的車友在了解始末後加入聲援。

有車友認為，單靠網路聲援不足以引起足夠的關注，決定發起快閃活動，吸引來自各地的參與者，包括松山、南港出發，也有從木柵、深坑騎行而來，更有闔家大小由瑞芳、猴硐利用YouBike公共自行車共襄盛舉，這群車友希望透過此舉，呼籲新北市政府：「不應以生態來掩飾設計不當，請回歸經費目的，還給民眾自行道應有的安全與便利。」

200位車友快閃抗議：「還我三貂嶺隧道自行車道！」（民眾提供）

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