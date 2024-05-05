NBA西部準決賽G1金塊對決灰狼 今日賽事預告與轉播

金塊球星約基奇。（資料照，今日美國）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

NBA季後賽有兩場轉播，西部季後賽次輪G1由金塊在主場迎戰灰狼，J.穆雷（Jamal Murray）、約基奇（Nikola Jokic）的組合，碰上灰狼愛德華茲（Anthony Edwards）、湯斯（Karl-Anthony Towns）領軍的灰狼，敬請鎖定轉播；台灣時間6日凌晨1點，NBA季後賽東部首輪G7，騎士將在主場與魔術進行生死戰，贏者就可以晉級下一輪。

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MLB今天有1場轉播，道奇與勇士3連戰第二場，道奇派出強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）掛帥主場，他本季先發7場拿到5勝1敗、防禦率2.72；勇士推出右投愛德（Bryce Elder），本季先發2場拿到1勝、防禦率為1.50。

中職今天有3場賽事，味全龍今在天母球場迎戰台鋼雄鷹，味全派出洋投鋼龍先發，台鋼則推左投陳柏清；中信兄弟在洲際球場面對富邦悍將，兄弟派出洋投猛登掛帥主投，悍將則派左投陳仕朋先發；統一獅在台南球場面對樂天桃猿，獅隊派本土投手姚杰宏先發，桃猿則推魔神樂先發主投。

T1季後賽，「表弟」卡森斯坐鎮的台啤雲豹對決高雄海神。敬請鎖定轉播

NBA季後賽

07：00 灰狼@金塊 緯來體育、愛爾達體育1台（西部準決賽G1）

（台灣時間6日）01：00 魔術@騎士 緯來體育（東部首輪G7）

MLB

09：00 勇士@道奇 緯來育樂、愛爾達體育2台、DAZN1、華視、東森洋片

羽球

09：30 優霸盃決賽 愛爾達體育3台

18：00 湯姆斯盃決賽 愛爾達體育3台

NPB

12：00 軟銀@西武 DAZN2

中職

14:05 台鋼@味全 愛爾達體育2台、緯來育樂台

14:05 桃猿@統一 博斯體育台、MOMOTV

14:05 富邦@中信 緯來體育台、愛爾達體育1台

PLG

14：30 領航猿@攻城獅 民視第一台、YouTube

17：00 夢想家@勇士 MOMOTV、民視第一台、YouTube

T1季後賽

14：00 海神@台啤雲豹 愛爾達體育3台、緯來精采台

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