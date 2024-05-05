NBA西部準決賽G1金塊對決灰狼 今日賽事預告與轉播

金塊球星約基奇。（資料照，今日美國）
早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！
NBA季後賽有兩場轉播，西部季後賽次輪G1由金塊在主場迎戰灰狼，J.穆雷（Jamal Murray）、約基奇（Nikola Jokic）的組合，碰上灰狼愛德華茲（Anthony Edwards）、湯斯（Karl-Anthony Towns）領軍的灰狼，敬請鎖定轉播；台灣時間6日凌晨1點，NBA季後賽東部首輪G7，騎士將在主場與魔術進行生死戰，贏者就可以晉級下一輪。
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MLB今天有1場轉播，道奇與勇士3連戰第二場，道奇派出強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）掛帥主場，他本季先發7場拿到5勝1敗、防禦率2.72；勇士推出右投愛德（Bryce Elder），本季先發2場拿到1勝、防禦率為1.50。
中職今天有3場賽事，味全龍今在天母球場迎戰台鋼雄鷹，味全派出洋投鋼龍先發，台鋼則推左投陳柏清；中信兄弟在洲際球場面對富邦悍將，兄弟派出洋投猛登掛帥主投，悍將則派左投陳仕朋先發；統一獅在台南球場面對樂天桃猿，獅隊派本土投手姚杰宏先發，桃猿則推魔神樂先發主投。
T1季後賽，「表弟」卡森斯坐鎮的台啤雲豹對決高雄海神。敬請鎖定轉播
NBA季後賽
07：00 灰狼@金塊 緯來體育、愛爾達體育1台（西部準決賽G1）
（台灣時間6日）01：00 魔術@騎士 緯來體育（東部首輪G7）
MLB
09：00 勇士@道奇 緯來育樂、愛爾達體育2台、DAZN1、華視、東森洋片
羽球
09：30 優霸盃決賽 愛爾達體育3台
18：00 湯姆斯盃決賽 愛爾達體育3台
NPB
12：00 軟銀@西武 DAZN2
中職
14:05 台鋼@味全 愛爾達體育2台、緯來育樂台
14:05 桃猿@統一 博斯體育台、MOMOTV
14:05 富邦@中信 緯來體育台、愛爾達體育1台
PLG
14：30 領航猿@攻城獅 民視第一台、YouTube
17：00 夢想家@勇士 MOMOTV、民視第一台、YouTube
T1季後賽
14：00 海神@台啤雲豹 愛爾達體育3台、緯來精采台