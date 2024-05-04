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湯優盃》印尼東宗坦言訝異安洗瑩缺陣 距離小時候夢想只差一步

2024/05/04 21:51

印尼一姊東宗。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕優霸盃女子羽球團體賽，印尼隊今天靠著3個單打點取勝，最後以3比2擊敗衛冕軍南韓隊。印尼一姊東宗（Gregoria Mariska Tunjung）表示，贏得優霸盃冠軍是她小時候的夢想。

東宗擔任女團第1單打點，由於南韓世界球后安洗瑩生病腹痛缺陣，南韓因此改派世界排名37的沈有振打頭陣，東宗以直落二贏球。前4點雙方打成2比2平手，關鍵第5點，世界排名56的印尼德薇（Komang Ayu Cahya Dewi）以17：21、21：16、21：19逆轉擊敗南韓選手金敏順，幫助印尼自2008年以後再度挺進優霸盃決賽。

東宗表示，沒有碰上安洗瑩感到有點訝異，但自己都要準備好，無論面對哪一位選手，都要努力應對。東宗說，這是印尼女團相隔很長一段時間再度打進優霸盃準決賽，今天自己的單打能贏球隊球隊來說意義重大。

東宗指出，優霸盃的獎牌對她來說意義重大，「我從小的夢想就是贏得優霸盃。」

印尼女團曾經連6屆無法擠進優霸盃4強，如今闖進優霸盃決賽，將碰上隊史摘得15冠的中國女團。德薇表示，「明天贏球的機會肯定是有的，我們只要盡全力，希望上帝允許我們明天贏球。」

印尼好手德薇。（美聯社）

南韓世界球后安洗瑩。（資料照，美聯社）

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