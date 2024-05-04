晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》冬盟時就接觸過PitchCom 艾璞樂提出最大好處

2024/05/04 16:15

味全龍先發投手艾璞樂。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍隊昨率先使用PitchCom投捕暗號系統，首對使用的投捕搭檔是洋投艾璞樂和捕手吉力吉撈．鞏冠。艾璞樂說，pitchCom能讓投捕溝通更加簡單，若能普及，對整個中職聯盟應該會有正面影響。

艾璞樂透露，去年底他在多明尼加冬季聯盟時，就曾使用過PitchCom，他認為這會讓投捕溝通更加簡單。艾璞樂說：「最大差別是，我接到球後不用趕著上丘，回頭前就可以收到暗號，站上投手丘時就能準備好投下一球了。」

艾璞樂認為，一開始一定有磨合期，但若更能熟悉這個體系，投捕間能早早確認好每一球暗號，就更能從容一點投球，「有時候暗號用手比，萬一看錯暗號投球，對比賽可能會有天壤之別的分別。」

昨艾璞樂將PitchCom信號機放在帽沿，他笑說，聽到的球種、位置暗號聲，都是球隊情蒐小組其中一位成員的聲音，「明明是吉力吉撈配的球，卻好像是別人配的，一開始有點小小不習慣。」

艾璞樂說，以過來人經驗，若有球隊想接著使用PitchCom，還是得先在練球時就使用，像他們就是拿到之後先在練習時測試，以避免實戰時出狀況。

味全龍首次在比賽中使用PitchCom。（資料照，記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。