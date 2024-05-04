中職》冬盟時就接觸過PitchCom 艾璞樂提出最大好處

味全龍先發投手艾璞樂。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍隊昨率先使用PitchCom投捕暗號系統，首對使用的投捕搭檔是洋投艾璞樂和捕手吉力吉撈．鞏冠。艾璞樂說，pitchCom能讓投捕溝通更加簡單，若能普及，對整個中職聯盟應該會有正面影響。

艾璞樂透露，去年底他在多明尼加冬季聯盟時，就曾使用過PitchCom，他認為這會讓投捕溝通更加簡單。艾璞樂說：「最大差別是，我接到球後不用趕著上丘，回頭前就可以收到暗號，站上投手丘時就能準備好投下一球了。」

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艾璞樂認為，一開始一定有磨合期，但若更能熟悉這個體系，投捕間能早早確認好每一球暗號，就更能從容一點投球，「有時候暗號用手比，萬一看錯暗號投球，對比賽可能會有天壤之別的分別。」

昨艾璞樂將PitchCom信號機放在帽沿，他笑說，聽到的球種、位置暗號聲，都是球隊情蒐小組其中一位成員的聲音，「明明是吉力吉撈配的球，卻好像是別人配的，一開始有點小小不習慣。」

艾璞樂說，以過來人經驗，若有球隊想接著使用PitchCom，還是得先在練球時就使用，像他們就是拿到之後先在練習時測試，以避免實戰時出狀況。

味全龍首次在比賽中使用PitchCom。（資料照，記者陳志曲攝）

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