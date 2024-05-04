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神鱒楚奧特的半月板怎麼了？

2024/05/04 16:17

楚奧特。（資料照，美聯社）

台灣運動醫學會前理事長葉文凌教授

三屆美聯年度MVP神鱒楚奧特竟然又接受了半月板撕裂的修復手術，真是禍不單行，已經連續四年遭受傷病，神鱒想必是苦不堪言，應該快變烤魚了吧？雖然媒體報導，楚奧特四到六周之後可以恢復，但是事情過得是這麼單純嗎？

膝關節身為人體最大的關節，必須承受六個自由度的活動度。膝關節由遠端股骨和近端脛骨，並加上前方的臏骨，一起構成一個具有三個關節的結構。由於負重巨大，所以有多重避震機構，大致可分為動態及靜態兩類。動態避震機構即為骨胳肌。這些強大的肌肉可以有效地吸收震動及外力。其次為靜態避震機構，主要是軟骨以及半月板。軟骨是覆蓋在關節表面的一層平滑構造，而半月板是夾在遠端股骨及近端脛骨間的一片結締組織。軟骨就像我們穿的褲子和沙發上的外套，可以使我們的皮膚不會和沙發椅直接摩擦，造成不適。但是如果沙發椅是十分堅硬的，圓圓的屁股和平平沙發椅的接觸面就會下降，所以需要一個椅墊，可以填補沙發椅和屁股之間的空隙。這個椅墊的四周必須比較厚，而中間比較薄以符合圓形的屁股和平平的椅子的中間空隙形狀。當然這個椅墊也必須有彈性和平滑。如果椅墊破損了，甚至於被藏了幾根釘子，可以想像一定會割破閣下的褲子，然後割破你的皮膚，保證使您傷痕累累。這差不多就是半月板破裂和軟骨的關係。

正常的半月板具有避震及保護軟骨的功能，只是一旦其光滑平整的外型受到破壞，基本上就是一個破壞者，恰如眼中的一顆沙，會使我們寢食難安。只是膝蓋的軟骨不會哀嚎，也不會流眼淚，他只會默默的承受日以繼夜的磨損，終至很嚴重的軟骨磨損才會有症狀。所以簡單地說，受傷的半月板是慢性殺手。而這個磨損的過程，就是運動員反覆受傷以及進出醫院的過程，因為磨損的半月板很難承受正常的扭力，因此運動表現會大幅下降。只是運動員的大腦仍然停留在以往的印象中，所以受傷的機率必然大幅提高。而最終軟骨的磨損注定了運動壽命的終結，因此軟骨的治療和半月板的治療是必須一起做的。這也是神鱒的問題，半月板損傷造成軟骨的損傷，而導致運動能力的下降和重複的受傷。

半月板破裂治療的原則，是以盡可能保護半月板為前提。如果半月板磨損太厲害，就只能執行微創關節鏡半月板移植重建手術，我們可以用自己的肌腱或是別人的半月板重建自己的半月板。只要軟骨磨損不是太厲害，一般成效良好。但如果軟骨也磨損嚴重，就必須治療軟骨。軟骨的治療遠比半月板治療困難很多。雖然也可以重建，也可以移植，但是臨床上仍有許多無法令人滿意之處。但可以確定的是，治療一定比不治療好。不治療是絕無可能恢復的。而隨著科技的進步，幹細胞以及組織工程的發展，軟骨重建是一個可以期待的未來，且不會太久。

神鱒的傷害是個人的悲劇，但也是運動員的宿命。以目前的科技而言，也不必太悲觀。這都是可以治療的，只是眾多球迷們，也請給球員一些空間，在四到六周之後，他們很容易再受傷、再進醫院，這不是球員不努力，只是半月板和軟骨的傷害者的宿命。

葉文凌在IG開設影音頻道，以風趣活潑的方式寓教於樂，深入淺出解析人體構造和各種運動傷害的治療方式，有助民眾避免運動傷害和健康知識。葉文凌醫師｜葉子運動醫學

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