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網球》馬德里「傷痛魔咒」來襲 阿里亞西姆只打完整3場就爭冠

2024/05/04 16:33

加拿大好手阿里亞西姆。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024馬德里網賽「傷痛魔咒」來襲，讓接連被保送晉級男單決賽的阿里亞西姆（Felix Auger-Aliassime）直言：「太瘋狂！」這位23歲加拿大非種子，將與俄國第7種子盧布列夫（Andrey Rublev）爭奪ATP千分等級紅土大師賽冠軍。

阿里亞西姆天助自助，此行6連勝當中，只有3場打完，第3輪捷克對手門西克（Jakub Mensik）第2盤退出，8強賽前義大利頭號種子辛納（Jannik Sinner）因臀部受傷高掛免戰牌，4強他和捷克30種子萊赫卡（Jiri Lehecka）開賽僅打7局，對手受腰背傷勢影響被迫棄賽。

「我為他感到非常難過。」形同兵不血刃出線的阿里亞西姆，職業生涯首闖大師賽壓軸，卻認為情況相當詭異，「這太瘋狂了。我不知道以前是否有球員發生過這樣的事情，對我來說這非常奇怪。」

事實上，從塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）賽前宣告不打開始，馬德里大師賽就遭受接二連三的打擊，除了門西克、辛納接連受傷，甚至俄國第3種子梅德維夫也在8強中途退出。至於西班牙地主第2種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）8強苦戰落敗後，則因右前臂舊傷復發，放棄接下來的羅馬紅土大師賽。

捷克好手萊赫卡受傷。（法新社）

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