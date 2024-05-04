T1季後賽》強森23分+關鍵罰球 戰神延長賽退特攻搶下G1 

台北戰神強森關鍵罰球 幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕T1季後賽今天點燃戰火，首輪A組由龍頭中信特攻迎戰第4種子台北台新戰神，戰神在延長賽靠著強森的關鍵罰球以95：94收下勝利，搶下系列賽首勝。

兩隊本季例行賽7度對決，特攻取得6勝1負優勢，不過最後一戰在大巨蛋交手，戰神以114：76大比分勝出，阿巴西今因身體微恙未先發，戰神也有傷兵，洋將恩多因腳踝韌帶拉傷未登錄。

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在少了恩多之下，戰神另外一位洋將赫里斯-傑佛森又在首節滑倒，隨後遭擔架抬出場，科倫紐克扛起重擔，上半場14投7中貢獻全場最高15分，幫助戰神打完前兩節取得54：39領先，禁區得分28分力壓特攻14分。特攻則以傑卡9分最佳、阿巴西拿下7分。

台北戰神科倫紐克（右）進攻籃框。（記者陳志曲攝）

特攻易籃後靠著謝亞軒與阿巴西的串聯展開反擊，將比分縮小至個位數，戰神則持續多點開花，帶著72：65領先進入決勝節。特攻在倒數3分鐘藉著丁聖儒的失誤、阿巴西快攻得分追到只剩1分差。

接著丁聖儒2罰1中後，阿巴西再次把握機會放進2分扳平戰局，雙方在倒數2分鐘回到原點，兩隊隨後在罰球線上決勝負，以87：87進入延長賽。特攻在延長賽靠著艾德與曾文鼎連續兩顆三分彈取得6分領先，隨後林秉聖也回敬一顆三分球，此時再度出現插曲，阿巴西在與強森爭球過程中倒地，他表情痛苦摸著小腿、現場再度出現擔架，不過他最後未上擔架、自行退場。

科倫紐克在倒數22秒上籃得手幫助戰神追到1分差，愛德2罰1中特攻再度取得2分領先，林秉聖關鍵時刻2罰僅1中、強森搶到進攻籃板後要到犯規，2罰俱中幫助戰神最後以1分差險勝，搶下開門紅。

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