PLG》林書豪濺血拿8分！國王在客場打敗攻城獅 獨居第3

新北國王林書豪（左）。（PLG提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕新北國王今到新竹縣體育館作客，雖然林書豪濺血離場，但國王共6人得分雙位數，國王最終以98：88力退新竹攻城獅，戰績19勝16敗獨居聯盟第3，至於攻城獅則以18勝17敗緊追在後。

國王本季曾拉出破聯盟紀錄的開季7連勝，但後來狀況並不理想，期間也發遇到不少事件，目前戰績18勝16敗跟攻城獅平分秋色。

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國王老將「士官長」楊敬敏首節就拿11分，第二節則是團隊都有發揮，半場結束50：42領先地主攻城獅。

新北國王林書緯。（PLG提供）

林書豪在第三節尾聲接球後跟攻城獅施顏宗相撞，導致右眉骨濺血，他也相當氣憤，施顏宗的牙齒也斷掉，最悶的是國王奧帝的三分球也因場上有人流血遭沒收，國王以68：62進入末節，雖然攻城獅末節追得很兇，甚至一度超前，國王靠李愷諺、奧帝發揮，成功反超也守住勝利。

林書豪因濺血提前離場留下8分，弟弟林書緯繳出16分、12助攻，洋將路易士16分、17籃板，楊敬敏15分、曼尼高15分，奧帝拿10分，其中7分來自末節，李愷諺12分。攻城獅方面，艾夫伯17分、霍立飛15分、田浩18分、朱雲豪15分。

值得一提的是，PLG剩下2張季後賽門票將由國王、攻城獅及尋求4連霸的富邦勇士爭奪，其中戰績僅15勝19敗的勇士情況最不利，衛冕軍今天在主場和平館對陣9勝27敗的爐主高雄鋼鐵人，勢必要搶下勝利。

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