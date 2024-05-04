晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》林書豪濺血拿8分！國王在客場打敗攻城獅 獨居第3

2024/05/04 17:03

新北國王林書豪（左）。（PLG提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕新北國王今到新竹縣體育館作客，雖然林書豪濺血離場，但國王共6人得分雙位數，國王最終以98：88力退新竹攻城獅，戰績19勝16敗獨居聯盟第3，至於攻城獅則以18勝17敗緊追在後。

國王本季曾拉出破聯盟紀錄的開季7連勝，但後來狀況並不理想，期間也發遇到不少事件，目前戰績18勝16敗跟攻城獅平分秋色。

國王老將「士官長」楊敬敏首節就拿11分，第二節則是團隊都有發揮，半場結束50：42領先地主攻城獅。

新北國王林書緯。（PLG提供）

林書豪在第三節尾聲接球後跟攻城獅施顏宗相撞，導致右眉骨濺血，他也相當氣憤，施顏宗的牙齒也斷掉，最悶的是國王奧帝的三分球也因場上有人流血遭沒收，國王以68：62進入末節，雖然攻城獅末節追得很兇，甚至一度超前，國王靠李愷諺、奧帝發揮，成功反超也守住勝利。

林書豪因濺血提前離場留下8分，弟弟林書緯繳出16分、12助攻，洋將路易士16分、17籃板，楊敬敏15分、曼尼高15分，奧帝拿10分，其中7分來自末節，李愷諺12分。攻城獅方面，艾夫伯17分、霍立飛15分、田浩18分、朱雲豪15分。

值得一提的是，PLG剩下2張季後賽門票將由國王、攻城獅及尋求4連霸的富邦勇士爭奪，其中戰績僅15勝19敗的勇士情況最不利，衛冕軍今天在主場和平館對陣9勝27敗的爐主高雄鋼鐵人，勢必要搶下勝利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。