湯優盃》可惜！打頭陣周天成無緣扳倒金廷 再來看麟洋配

台灣一哥周天成。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕已經寫下隊史最佳成績的台灣男子隊，今晚在2024年湯姆斯盃男子羽球團體賽，打頭陣的台灣一哥周天成以18：21、19：21不敵印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting），吞下對戰4連敗，未能替台灣隊先聲奪人。

台灣隊昨天3：1擊敗世界球王安賽龍領軍的丹麥隊，創下隊史最佳成績，今日還有機會改變獎牌成色，必須想辦法戰勝上屆亞軍印尼。

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世界排名12的周天成生涯和金廷交手15次取得6勝，但近3次過招都是由金廷帶走勝利。

周天成首局14：20雖靠著對手失誤，一度追到只差2分，無奈最後還是功虧一簣，讓印尼一哥先下一城。周天成第二局持續找方法壓制金廷發揮，甚至對手還打到球拍飛出去，只是小天10：5時卻接連掉分，讓對手追成平手，僅以11：10進入技術暫停，雙方暫停後就你來我往，金廷還連續出現兩顆幸運球，小天面臨16：18落後只能想辦法追分，他靠一記漂亮搶網追到19：19，但最後金廷還是先拿到賽末點，而小天最後挑戰失敗，只能把勝利讓給對手。

台灣隊在第2點男雙由東京奧運金牌李洋／王齊麟出擊，第3點男單王子維負責，第4點男雙為李哲輝／楊博軒出擊，壓軸第5點男單則是李佳豪。

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