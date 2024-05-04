晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》超離奇！最速終結者再見觸身 兄弟戲劇性勝出

2024/05/04 20:27

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟今跟富邦鏖戰至9局下攻佔滿壘，富藍戈意外砸到陳俊秀，中信靠再見觸身球以5：4拿下比賽勝利。

王威晨在9局四壞上壘，岳政華偷點造成三壘手葉子霆失誤，0出局攻佔一二壘，許基宏安打攻佔滿壘，富藍戈手中意外砸到陳俊秀，比賽結束。

中信今在1、2、4局都有擊出長打，但僅在2局靠高宇杰適時安打送回1分，先發投手艾士特前4局雖然僅被敲1支安打，但2局右外野手陳子豪發生失誤釀禍，3局則有2次四壞，各被攻下1分，總計87球投5局就失掉2分退場。

5局中信逮中富邦三壘手董子恩的傳球失誤上二壘，楊祥禾短打推進，先發戈威士選擇抓三壘造成「All Safe」，王威晨敲長打送回追平分；三棒許基宏擊出高飛犧牲打，送回超前分，中斷兄弟中心打線（3至5棒）連續3場無打點的紀錄。

戈威士今先發5局猛飆9K，失掉3分有2分自責，中斷富邦投手連續6場優質先發的紀錄。

中信6局推派謝榮豪登板，1出局被王正棠敲安後又暴投，申皓瑋適時安打送回追平分，中信換上王凱程救火，卻被代打蔣智賢擊出適時安打，單局掉2分被超前。

中信岳政華在7局棒打李東洛，以本季首發全壘打敲進追平分，雙方再回到原點。

中信今舉辦主題日「BELLO！一同去蕉遊 x GOGO洲際」第2週與小小兵聯名主題活動，吸引9794名觀眾進場，為本季洲際主場第2多紀錄，僅次於4月13日對味全龍的10457人。

中信兄弟陳俊秀九局下遭富藍戈「再見觸牲」，助球隊拿下勝利。（記者廖耀東攝）

中信兄弟陳俊秀九局下遭富藍戈「再見觸牲」，助球隊拿下勝利。（記者廖耀東攝）

中信兄弟陳俊秀九局下遭富藍戈「再見觸牲」，助球隊拿下勝利。（記者廖耀東攝）

中信兄弟王威晨。（記者廖耀東攝）

中信兄弟岳政華敲追平轟。（記者廖耀東攝）

中信兄弟投手艾士特。（記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。