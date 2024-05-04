中職》超離奇！最速終結者再見觸身 兄弟戲劇性勝出

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟今跟富邦鏖戰至9局下攻佔滿壘，富藍戈意外砸到陳俊秀，中信靠再見觸身球以5：4拿下比賽勝利。

王威晨在9局四壞上壘，岳政華偷點造成三壘手葉子霆失誤，0出局攻佔一二壘，許基宏安打攻佔滿壘，富藍戈手中意外砸到陳俊秀，比賽結束。

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中信今在1、2、4局都有擊出長打，但僅在2局靠高宇杰適時安打送回1分，先發投手艾士特前4局雖然僅被敲1支安打，但2局右外野手陳子豪發生失誤釀禍，3局則有2次四壞，各被攻下1分，總計87球投5局就失掉2分退場。

5局中信逮中富邦三壘手董子恩的傳球失誤上二壘，楊祥禾短打推進，先發戈威士選擇抓三壘造成「All Safe」，王威晨敲長打送回追平分；三棒許基宏擊出高飛犧牲打，送回超前分，中斷兄弟中心打線（3至5棒）連續3場無打點的紀錄。

戈威士今先發5局猛飆9K，失掉3分有2分自責，中斷富邦投手連續6場優質先發的紀錄。

中信6局推派謝榮豪登板，1出局被王正棠敲安後又暴投，申皓瑋適時安打送回追平分，中信換上王凱程救火，卻被代打蔣智賢擊出適時安打，單局掉2分被超前。

中信岳政華在7局棒打李東洛，以本季首發全壘打敲進追平分，雙方再回到原點。

中信今舉辦主題日「BELLO！一同去蕉遊 x GOGO洲際」第2週與小小兵聯名主題活動，吸引9794名觀眾進場，為本季洲際主場第2多紀錄，僅次於4月13日對味全龍的10457人。

中信兄弟陳俊秀九局下遭富藍戈「再見觸牲」，助球隊拿下勝利。（記者廖耀東攝）

中信兄弟陳俊秀九局下遭富藍戈「再見觸牲」，助球隊拿下勝利。（記者廖耀東攝）

中信兄弟陳俊秀九局下遭富藍戈「再見觸牲」，助球隊拿下勝利。（記者廖耀東攝）

中信兄弟王威晨。（記者廖耀東攝）

中信兄弟岳政華敲追平轟。（記者廖耀東攝）

中信兄弟投手艾士特。（記者廖耀東攝）

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