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中職》謝長亨「回娘家」開球 透露在統一獅有一大遺憾

2024/05/04 19:00

統一獅百勝名投謝長亨今天擔任開球嘉賓。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕統一獅百勝名投謝長亨今天受老東家之邀開球，賽前與獅迷相見歡並舉行簽名會，場面十分熱烈。

老家在台南的謝長亨，今天賽前望著台南球場說道，「我少棒開始就在這裡練球，當時外野還沒有看台，只有一道牆，後來台南球場還曾鋪人工草皮，職棒開打全壘打牆距離還滿近的，後來才往外移變得比較遠。」

回憶起在台南印象最深刻的比賽，謝長亨表示，除了引退賽之外，有一次在台南球場補賽對兄弟象，「補賽日喔，而且打下午1點，台南球場照樣爆滿，還有很多球迷擠不進來，當天我和陳義信同場先發，兩人都投得很好，好像至少都投8局只失1分得樣子，以前我最喜歡對上陳義信，他是『臭屁陳』嘛，把他比下去就很開心。」

統一獅百勝名投謝長亨今天擔任開球嘉賓。（記者李惠洲攝）

謝長亨在中職生涯都效力獅隊，2001年退役先擔任獅隊投手教練再接掌兵符，只是帶隊兩年半都未能拿到總冠軍，特別是2004年獅牛大戰7場，獅隊落敗無緣奪冠，隔年季中謝長亨便掛冠求去。

謝長亨說，沒辦法帶隊拿到總冠軍，一定不是那麼完美，「我在台南出生，有一定使命感要讓球隊拿到總冠軍，只可惜事與願違，現在回過頭看當然是遺憾啦。」

值得一提的是，謝長亨擔任獅隊總教練期間，操盤選秀選進潘威倫、林岳平、高志綱、劉芙豪、高國慶等業餘好手，奠定接下來三連霸的堅實基礎。

統一獅百勝名投謝長亨今天擔任開球嘉賓。（記者李惠洲攝）

謝長亨透露，劉芙豪原本是三壘手，但他守內野第一步的判斷非常青澀，一定要很確定才會啟動腳步，後來跟他溝通要不要去守外野，「剛開始小破（劉芙豪）說不要耶，他是拒絕的耶！」

謝長亨表示之後再去說服劉芙豪，如果不去外野，放在三壘會影響出賽頻率，這樣好可惜，劉芙豪覺得有道理，球員有舞台才是最重要的，接受轉換守備位置的意見之後他才跑到外野。

「統一獅一直都缺三壘手，到目前為止也是這樣子。」謝長亨解析，目前林子豪可以撐起獅隊三壘防區，但肩膀受傷，所以三壘手還是很缺。

統一獅百勝名投謝長亨今天擔任開球嘉賓。（記者李惠洲攝）

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