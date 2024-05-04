中職》史上罕見劇本 兄弟隊長王威晨：沒想到是這樣！（影音）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中職最速火球紀錄保持人富藍戈今罕見控球走鐘，9局下滿壘的155公里火球不慎砸到陳俊秀，形成罕見的再見觸身球，跑回再見分的王威晨都直呼，「沒想到是這個劇本！」

富藍戈賽前跨季對中信連17.2局無失分，可說是「打象高手」，未料9局平手上陣前5球都是壞球，加上三壘手葉子霆處理偷點球漏掉、許基宏敲安被攻佔滿壘，最終面對陳俊秀，第1球就砸到左手臂，雖然球速高達155公里，陳俊秀高舉勝利的雙手，似乎毫無痛感。

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中信兄弟陳俊秀九局下遭富藍戈「再見觸牲」，助球隊拿下勝利。（記者廖耀東攝）

9局首打席選四壞、站在三壘的王威晨，仍在設想各種狀況的應對，未料第1球就超出劇本。他坦言，富藍戈是超級不錯的投手，球隊被解決很多次，「他的狀況沒有很好，原本我也想攻擊，但他壞球走在前，選擇等待，很開心能突破他。」

今天賽前，中信團隊打擊率2成42一度是聯盟墊底，但王威晨本週調到第一棒的近況火燙，近4戰有3場雙安，今天擊出2支二壘安打。他說，畢竟自己是隊長，年紀也比較年長，有些打者會來詢問，「我會嘗試教導他們，是有幾位選手狀況沒那麼穩定，也希望幫他們調整，儘快恢復手感。」

今年無論扛一棒或二棒都打擊率超過3成，王威晨指出，他不會因為棒次去改變策略，只會去針對戰況而有改變，希望能教導其他選手往這方向去調整。

中信兄弟王威晨。（記者廖耀東攝）

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