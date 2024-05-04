湯優盃》李洋／王齊麟連兩局都差一點 3局激戰遭印尼「雙A」逆轉

王齊麟、李洋。（Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕已寫下隊史最佳成績的台灣男子隊今在湯姆斯盃羽球團體賽，李洋／王齊麟以21：16、19：21、18：21遭曾高居世界第1的阿爾弗蘭（Fajar Alfian）／阿利安托（Muhammad Rian Ardianto）逆轉，無緣幫台灣扳平戰局，陷入0：2劣勢。

台灣打頭陣的周天成以18：21、19：21不敵金廷（Anthony Sinisuka Ginting），吞對戰4連敗。

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世界排名第10的李洋／王齊麟過去8次對戰世界排名第7的阿爾弗蘭／阿利安托僅取得3勝，且今年全英公開賽交手，也是由印尼組合奪勝。

肩負著追平戰局責任的李洋／王齊麟，在第一局6：8落後下成功超前後，再來就能握有領先優勢，雖然對手也兩度追平，以及關鍵時刻追到16：17，但麟洋配有穩住陣腳，且王齊麟先用一拍反拍美技，為台灣組合搶下賽末點，再來則是回球精準落在線內讓對手傻眼，成功先下一城。

李洋／王齊麟、阿爾弗蘭／阿利安托第二局持續你來我往，多次戰成平手，只是麟洋配16：16時連丟4分，對手先拿到4個局點，即使麟洋配化解3個，但王齊麟掛網後，印尼組合就將戰局扳平。

第二局未能再下一城，李洋／王齊麟決勝局出現不少狀況，從1：5落後又追到3：5，卻又被對手連續得分，以5：11落後進入技術暫停，但兩人沒有放棄暫停後連趕4分，但雖然多次追到2分差距，但總是欠缺一口氣，就像18：20後，還是被對手把握住機會，麟洋配只能接受被對手逆轉的事實。

台灣隊連丟2點，第3點男單王子維將對陣克里斯提（Jonatan Christie）尋求替台灣延長戰線，才有機會讓第4點男雙李哲輝／楊博軒，甚至第5點男單李佳豪上場一拚。

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