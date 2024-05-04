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湯優盃》「羽球王子」王子維輸克里斯提 台灣無緣決賽收銅牌還是紀錄

2024/05/04 20:12

王子維。（資料照，歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「羽球王子」王子維今晚在2024年湯姆斯盃男子羽球團體賽4強登場，可惜以11：21、16：21敗給印尼好手克里斯提（Jonatan Christie），台灣男團也以0：3不敵印尼，不過還是收下隊史最佳的銅牌。

台灣隊昨眾志成城，在8強以3：1擊敗世界球王安賽龍領軍的丹麥隊，創隊史最佳成績篤定進帳銅牌。只是，今日打頭陣的台灣一哥周天成以18：21、19：21不敵金廷（Anthony Sinisuka Ginting）；李洋／王齊麟以21：16、19：21、18：21遭曾高居世界第1的阿爾弗蘭（Fajar Alfian）／阿利安托（Muhammad Rian Ardianto）逆轉。

原本預期第3點是交由「左手重砲」林俊易把關，但考量王子維生涯對戰克里斯提8勝6負稍佔上風，因此決定由王子維於4強賽扛起第2男單。不過，克里斯提本季狀況火燙，尤其在全英公開賽、亞洲錦標賽都摘下冠軍。

周天成。（法新社）

王子維首局發揮不理想，完全沒領先，雖試圖追近都欲振乏力，讓克里斯提先下一城。王子維第二局努力翻轉，甚至轟出一記400公里殺球，且克里斯提也發生揮空，雙方在9：9平手，克里斯提連下2分進入技術暫停，回來後王子維追成14：14，卻被對手5：1，最終只能俯首稱臣。

台灣男團歷經多屆努力，今年一舉挺進最終4強，即使今晚不敵強敵印尼無緣決賽，但還是可以收下一面名留青史的銅牌，接下來每位好手將持續訓練，迎接後續的世界巡迴賽，至於周天成跟李洋／王齊麟更要瞄準7月巴黎奧運。

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