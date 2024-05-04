中職》林泓育久違開轟 賽後激賞獅隊經典復古球衣「好看！」

樂天桃猿林泓育開轟。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕樂天桃猿「小胖」林泓育今天久違開轟，首局首打席他從統一獅先發投手郭俊麟手中轟出左外野兩分全壘打，中止個人跨季連148打數未開轟的乾旱期，也是相隔319天再開轟，幫助樂天以3：0擊敗獅隊。

同時，林泓育生涯累計199轟，打下989分打點，可望成為繼林智勝、張泰山、林益全之後，中職史上200轟、1000分打點俱樂部第4名成員。

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今天賽後林泓育暢談200轟、1000分打點里程碑，話鋒一轉，他忽然聊到這個月統一獅復古月主題活動，對方球員所穿的職棒2至15年經典綠球衣， 「我覺得很好看啊，以前的回憶都在這裡（台南球場）耶。」

統一獅投手郭俊麟身穿復古球衣。（記者李惠洲攝）

林泓育就讀南英商工，平常都會到台南球場當球僮打工，他手指著獅隊球僮區笑說，「以前我就在那裡當球僮啊，幫球員撿棒子，那時候統一獅球員有吳昭輝、陳政賢、黃甘霖，就是穿這件綠色復古球衣啊，好看！」

不只在台南球場當球僮，林泓育說，以前常跟著獅隊去路竹球場，幫忙他們練球，「你知道都是誰載我們去路竹球場的嗎？吳佳榮，他是我南英學長。」

統一獅復古球衣。（記者李惠洲攝）

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