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全大運》台灣大專生最高殿堂正式登場 總統蔡英文親臨開幕典禮

2024/05/04 20:55

總統蔡英文親臨全大運開幕典禮，期盼選手透過全大運一起進步，同時也預祝即將在7月參加巴黎奧運的國手們能為自己和國家，爭取最高的榮譽。（113年全大運執委會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕113年全國大專校院運動會今天在台灣體大田徑場舉行開幕典禮，總統蔡英文親臨會場並宣布賽會正式開始，即日起至8日全國大專生最高水準的運動競技正式展開，教育部長潘文忠及體育署長鄭世忠也出席盛會，期勉選手展現實力，未來進軍國際。

蔡英文指出，政府持續提高體育預算、投資體育建設，並積極鼓勵民間投資體育，體育經費比8年前成長一倍。她期盼選手們透過全大運，互相切磋，一起進步；並祝福參加奧運的選手們，都能為自己和國家，爭取最高的榮譽。

潘文忠表示，全國142校1萬105名選手參加本屆全大運，在21個運動種類角逐最高榮譽，近8年來在總統支持之下，台灣選手在奧運、亞運及世大運屢創佳績。大專運動員在各個國家代表隊都扮演舉足輕重的角色，全大運將是檢視選手的訓練成果與展現參賽實力的舞臺，預祝參賽選手能超越自己，創造新紀錄。

本屆全大運也有不少巴黎奧運國手前來參賽，像是田徑跳遠林昱堂、游泳王冠閎、拳擊甘家葳、林郁婷、體操丁華恬等都會參賽。台體大校長許光麃表示，身為全國唯一舉辦6次全大運的大專校院，歷經3年申辦及籌備期間，全校師生兢兢業業全力以赴，迎接這項全國體壇盛事。

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