WTT大滿貫》林昀儒被B型流感打敗 首輪直落三不敵莊智淵

林昀儒。（資料照，歐新社）

〔記者許明禮／綜合報導〕2024年WTT沙烏地阿拉伯大滿貫賽男單首輪，今晚上演前、後任台灣一哥莊智淵、林昀儒對決的經典戲碼，結果戰況出人意料的出現一面倒，世界排名33的莊智淵以直落三扳倒世界排名第7的林昀儒，32強將對決南韓好手趙大成。

據了解，林昀儒狀況不佳是因為罹患B型流感，全身無力，在家躺了3天，原定5月1日抵達吉達，也因為發高燒無法上飛機，延後兩天出發，昨天才抵達比賽會場，連感冒藥都還沒吃完，今天也是強忍身體不適，硬著頭皮上場。

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43歲的莊智淵和22歲的林昀儒是台灣桌壇近20年的指標球星，兩人去年在杭州亞運聯手摘下男雙銅牌，不過，兩人雖然在國內全運會、日本T聯賽和德國俱樂部多次交手，卻從未在國際賽過招，對即將在巴黎奧運會退休的老莊來說，這場和小林的「世代對決」不但是第一次也可能是最後一次。

莊智淵。（資料照，路透）

林昀儒首局在開局3:2領先下，頻頻出現無謂失誤，被莊智淵打出一波9:3的反擊，以6:11淪陷。

第二局，林昀儒展現招牌的反手快撕，以5:2開局，但老莊隨即又回敬一波5:1的攻勢，以7:6超前，也迫使小林叫出暫停。

林昀儒在重回比賽後有效止血，以8:7反超，不料隨後有接連出現接發球和正手失誤，連丟4分，8:11再丟1局。

全場都不在狀況內的林昀儒，第3局開局又陷入2:8大幅落後，最後無力回天，以3:11吞下敗仗。

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