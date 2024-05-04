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中職》岳政華神來一點！ 觸擊嘗試數幾乎追上「這隊」（影音）

2024/05/04 22:30

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟岳政華是去年聯盟觸擊嘗試最多（45次）的選手，今年打22場就有24次嘗試，不僅同樣高居第一，甚至跟統一獅全隊的28次僅差4次，而今天9局的偷點造成富邦悍將三壘手葉子霆的失誤，串聯出後來的滿壘後，最終再靠陳俊秀再見觸身贏球。

岳政華本週角色轉換為「推進的二棒」，但也沒有遺忘上季9轟的長打本色，7局擊出追平轟後，全隊都對他說，「開了！開了！」他笑說，「希望是真的開了。」今年調整相較前2年比較久，他坦言，之前看到好打的球會躊躇是否出棒，很開心這次的全力揮擊沒有猶豫。

中信兄弟岳政華。（記者廖耀東攝）

岳政華坦言，還沒打全壘打前，在下面就是一直調整，每天感覺都不一樣，會感覺到哪裡怪怪的，但教練一直在協助，包括想法、心理層面和設定的球等等。

談到二棒的角色，岳政華說，第一棒沒上壘，一樣是保持上壘的心態打擊，如果前面有上壘，他就是看教練要做什麼戰術，像是今天9局的偷點就是戰術，「我沒有很在意偷點這塊，教練下的暗號，我就是儘量去完成。」

岳政華的神來一點串聯出後來9局的攻勢，所幸中心打線有發揮才能彰顯價值。總教練平野惠一指出，岳政華目前的打擊率不是很高，但他自我犧牲，做好推進的角色，只要重砲手送回分數就能顯現他的價值。

中信兄弟岳政華獲得單場MVP。（記者廖耀東攝）

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