優霸盃》罕見被打出0比15的比分 讓日本名將奧原希望很自責

日本名將奧原希望。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕優霸盃女子羽球團體賽4強，日本女團今天沒有派出當家女單一姊山口茜，最後以0比3敗給中國女團，止步4強。日本名將奧原希望在第3點單打一度連丟15分，最後遭中國女將何冰嬌直落二，讓日本女團無緣決賽。奧原希望對自己的表現感到自責。

此戰第1點單打，日本好手大堀彩以18比21、15比21敗給中國一姊陳雨菲。第2點雙打，世界女雙排名第4的日本組合松山奈未/志田千陽以21比14、13比21、21比23遭中國世界第一女雙陳清晨/賈一凡逆轉。

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第3點單打，奧原希望開賽後竟連掉15分，形成0比15的落後，首局以8比21輸掉。第2局奧原希望雖然緊咬對手，仍以18比21輸掉，日本女團連輸3點遭到淘汰。

BWF官網報導，奧原希望表示，「我第一局找不到任何節奏，我感到很抱歉，不只是因為我輸掉比賽，我覺得自己讓球隊失望。」

松山奈未/志田千陽在第3局一度有18比12的優勢，未料卻被對手追平，最後敗給中國頭號女雙陳清晨/賈一凡。松山奈未坦言，「我們急著結束比賽，讓我們付出代價，當時在18比12領先時，我們可能有點太急，結果適得其反。」

日本女雙松山奈未/志田千陽。（法新社）

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