晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1》由戰神斷腳筋談起 阿基理斯腱的宿命

2024/05/04 22:13

台灣運動醫學會前理事長葉文凌教授 葉文凌醫師｜葉子運動醫學

戰神今日似乎神不起來了，因為今日損失了一名外援球員。傑佛森的阿基理斯腱斷裂。而職業籃球員的阿基理斯腱斷裂也不是什麼新聞。科比、詹皇、杜蘭特真是不勝枚舉。因為籃球運動的跳躍、離心式收縮、高強度高密度的比賽，在在注定阿基理斯腱斷裂的宿命。

阿基理斯腱斷裂的原因，可以說是先天不足、後天失調。說說先天不足吧，阿基理斯腱雖然有一點三公分寬，但是在跳躍落地時，他卻必須承受全身的重量。旦旦而伐之的結果，就是阿基理斯腱很早就產生退化的問題，結果就是承受外力的能力下降，但是職業運動的強度可不會下降。某天在超過臨界點時自然就斷裂。而另一個問題是阿基理斯腱的血液循環是十分不良的。雖然小腿內外側均有動脈，但是阿基理斯腱的血液循環在多數地方是只有單側的。所以阿基理斯腱斷裂處也往往是在血液循環青黃不接之處。在我們三百多個案例中，斷裂處平均是在跟骨附著處以上3.7公分處。在講講後天失調吧，運動員的伸展熱身以及伸展放鬆操，多半由上往下做，往往到了腳踝，也就吵吵了事。長期累積下來，自然造成阿基理斯腱累積許多微小傷害。這許多小小的疤痕組織總有一天會連成一氣的。那也就是阿基理斯腱斷裂的時候。而且阿基理斯腱經過跟骨和足底筋膜構成一個複合體，用以承受足部的壓力。籃球運動的特性就是不僅的跳躍、折返跑、

急停、急剎、改變方向。對足部而言，這是十分巨大的力量，顯然阿基理斯腱也是必須承受的。

今日阿基理斯腱斷裂的治療，其黃金準則是手術為主。手術治療可分為傳統手術以及微創關節鏡手術。傳統手術必須製造較大的傷口，必須切除一部分肌腱，而且會破壞腱膜，偏偏這是幹細胞之所在，一旦破壞，也就是不在存在。因此動手術的缺點是：傷口併發症多，阿基理斯腱不癒合率高、術後肌腱縮短、恢復期較長。

而微創關節鏡手術的好處：傷口小、併發症少、視野清楚、修補較精確、可以保留腱膜（因此也保留幹細胞）、因為不需切除肌腱，所以肌腱長度不會改變、阿基理斯腱再斷率比較低。在我們20年的經驗中，三百多個案例，沒有發生再斷者。癒合率是百分之百。感染的機會也小於1%，而且沒有深度感染。恢復期較短，

今日戰神雖然折翼，但是以台灣醫術之精良，半年後戰神一定可以再現，一展雄風。

台北戰神赫里斯-傑佛森右腳阿基里斯腱斷裂。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。