T1》由戰神斷腳筋談起 阿基理斯腱的宿命

台灣運動醫學會前理事長葉文凌教授 葉文凌醫師｜葉子運動醫學

戰神今日似乎神不起來了，因為今日損失了一名外援球員。傑佛森的阿基理斯腱斷裂。而職業籃球員的阿基理斯腱斷裂也不是什麼新聞。科比、詹皇、杜蘭特真是不勝枚舉。因為籃球運動的跳躍、離心式收縮、高強度高密度的比賽，在在注定阿基理斯腱斷裂的宿命。

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阿基理斯腱斷裂的原因，可以說是先天不足、後天失調。說說先天不足吧，阿基理斯腱雖然有一點三公分寬，但是在跳躍落地時，他卻必須承受全身的重量。旦旦而伐之的結果，就是阿基理斯腱很早就產生退化的問題，結果就是承受外力的能力下降，但是職業運動的強度可不會下降。某天在超過臨界點時自然就斷裂。而另一個問題是阿基理斯腱的血液循環是十分不良的。雖然小腿內外側均有動脈，但是阿基理斯腱的血液循環在多數地方是只有單側的。所以阿基理斯腱斷裂處也往往是在血液循環青黃不接之處。在我們三百多個案例中，斷裂處平均是在跟骨附著處以上3.7公分處。在講講後天失調吧，運動員的伸展熱身以及伸展放鬆操，多半由上往下做，往往到了腳踝，也就吵吵了事。長期累積下來，自然造成阿基理斯腱累積許多微小傷害。這許多小小的疤痕組織總有一天會連成一氣的。那也就是阿基理斯腱斷裂的時候。而且阿基理斯腱經過跟骨和足底筋膜構成一個複合體，用以承受足部的壓力。籃球運動的特性就是不僅的跳躍、折返跑、

急停、急剎、改變方向。對足部而言，這是十分巨大的力量，顯然阿基理斯腱也是必須承受的。

今日阿基理斯腱斷裂的治療，其黃金準則是手術為主。手術治療可分為傳統手術以及微創關節鏡手術。傳統手術必須製造較大的傷口，必須切除一部分肌腱，而且會破壞腱膜，偏偏這是幹細胞之所在，一旦破壞，也就是不在存在。因此動手術的缺點是：傷口併發症多，阿基理斯腱不癒合率高、術後肌腱縮短、恢復期較長。

而微創關節鏡手術的好處：傷口小、併發症少、視野清楚、修補較精確、可以保留腱膜（因此也保留幹細胞）、因為不需切除肌腱，所以肌腱長度不會改變、阿基理斯腱再斷率比較低。在我們20年的經驗中，三百多個案例，沒有發生再斷者。癒合率是百分之百。感染的機會也小於1%，而且沒有深度感染。恢復期較短，

今日戰神雖然折翼，但是以台灣醫術之精良，半年後戰神一定可以再現，一展雄風。

台北戰神赫里斯-傑佛森右腳阿基里斯腱斷裂。（記者陳志曲攝）

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