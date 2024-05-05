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中職》來真的！周思齊再戰國際賽拚金牌 「我報名了！」

2024/05/05 07:04

周思齊。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕繼2013年經典賽後，中信兄弟「周董」周思齊再戰「國際賽」？本季結束將引退的他，明言已報名參加2025年雙北世界壯年運動會的棒球項目，希望努力打進台北大巨蛋，甚至拚一面金牌。

世壯運從1985年起舉辦，明年台北和新北舉辦第10屆，將是台灣第1次，其中棒球也在競賽項目，組別分成35+歲、45+歲和55+歲，其中還細分「A組（競賽」和「B組（休閒）」。A組部分，規定參賽資格是具有成人國際、國家等級賽事經驗、職業聯盟經驗的球員。

周思齊透露，2月就已報名賽事，目前是以個人報名，但希望能組1支「中華OB隊」去打，已邀請官大元、林瀚及列特博生技棒球隊投手戴極昇等人參戰。

世壯運棒球將在明年5月18日至26日於天母、新莊和三棒球場舉行，27-28日則要在台北大巨蛋決勝負。每支球隊須報名12至18名選手，若該年齡組別報名隊數不足，將合併組別進行比賽，預估棒球的參賽隊數有56隊。

周思齊直言，世壯運行之有年，只是大家對這比賽還不了解，自己有關注也是幾年前，大概查了一下緣起，「去參加就是要贏啊，這是很認真打的！」

周思齊笑說，還沒想好要取什麼隊名，要來想一個很酷的。由於A組的參賽門檻不低，「周董」也好奇國外球隊的組成，「日本會不會很強啊？不知道一朗會不會來。還有韓國那個實境節目（出球制勝），如果推出那節目的李承燁、李大浩、鄭根宇等人，那可會是國家隊，很強欸。」

「周董」正在找尋戰友中，希望能找到真的有在練習的選手，像剛退役的官大元，「他是真的有在練喔！」周思齊說，「成棒隊滿多退役選手的，有想參賽的人歡迎跟我聯繫，希望組一支台灣U40、中華OB隊！」

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