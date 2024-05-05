MLB》「法官」遭驅逐寫洋基29年紀錄！裁判長曝說了「不該說的話」

賈吉。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天洋基與老虎之戰出現了罕見一幕，生涯從未遭驅逐出場的洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge），在7局下不滿主審布萊尼（Ryan Blakney）好球判決而與其抗議，最後被趕出場，也是他生涯首次。賽後今天的裁判長波特（Alan Porter）透露，賈吉說了「不該說的話」。

賈吉當下嘀咕幾句後就轉身返回休息室，這時主審布萊尼就將他驅逐出場，賈吉在生涯第870場比賽首度遭到驅逐出場，他也成為洋基隊史自1994年5月13日的馬丁利（Don Mattingly）以來，首位遭到驅逐出場的隊長。賈吉透露，這是他棒球生涯第一次被趕出場，在任何層級的比賽都是。

請繼續往下閱讀...

「顯然，Aaron不喜歡這個判決，說了些不該說的話，就被趕出去了。」此役擔任三壘審，也是今天裁判長的波特說道。「我們盡可能讓球員留在比賽中，但他說了一些不該說的話，無論發生什麼事，有些東西是你不能說的，但顯然他說出口了。」

賈吉拒絕透露當下他對主審說什麼，僅表示讓這件事情留在場上，「我當時正要離開，順便表達了一下我的意見。我說過更糟糕的話，今天被趕出場引起騷動，通常我不會想在這種情況下製造騷動，所以當我回休息室當下，感到蠻驚訝的。」

賈吉承認，他不同意主審的三振判決。由於賈吉過往對於比賽的尊敬，總教練布恩（Aaron Boone）被問及賈吉遭驅逐是否合理時，他斬釘截鐵地說「不」，「我很驚訝，賈吉通常不多嘴，他會非常有風度的下場。」賈吉也強調，自己很敬重裁判的工作，「我支持他們，他們的工作很難，事情發生在這種情況讓我不高興，尤其是在一場比分接近的比賽。」

Aaron Judge just got ejected for the 1st time in his career pic.twitter.com/0QWnsabslB — Talkin' Yanks （@TalkinYanks） May 4, 2024

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法