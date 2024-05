MLB》「法官」遭驅逐寫洋基29年紀錄！裁判長曝說了「不該說的話」

賈吉。(美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕今天洋基與老虎之戰出現了罕見一幕,生涯從未遭驅逐出場的洋基隊長「法官」賈吉(Aaron Judge),在7局下不滿主審布萊尼(Ryan Blakney)好球判決而與其抗議,最後被趕出場,也是他生涯首次。賽後今天的裁判長波特(Alan Porter)透露,賈吉說了「不該說的話」。

賈吉當下嘀咕幾句後就轉身返回休息室,這時主審布萊尼就將他驅逐出場,賈吉在生涯第870場比賽首度遭到驅逐出場,他也成為洋基隊史自1994年5月13日的馬丁利(Don Mattingly)以來,首位遭到驅逐出場的隊長。賈吉透露,這是他棒球生涯第一次被趕出場,在任何層級的比賽都是。

「顯然,Aaron不喜歡這個判決,說了些不該說的話,就被趕出去了。」此役擔任三壘審,也是今天裁判長的波特說道。「我們盡可能讓球員留在比賽中,但他說了一些不該說的話,無論發生什麼事,有些東西是你不能說的,但顯然他說出口了。」

賈吉拒絕透露當下他對主審說什麼,僅表示讓這件事情留在場上,「我當時正要離開,順便表達了一下我的意見。我說過更糟糕的話,今天被趕出場引起騷動,通常我不會想在這種情況下製造騷動,所以當我回休息室當下,感到蠻驚訝的。」

賈吉承認,他不同意主審的三振判決。由於賈吉過往對於比賽的尊敬,總教練布恩(Aaron Boone)被問及賈吉遭驅逐是否合理時,他斬釘截鐵地說「不」,「我很驚訝,賈吉通常不多嘴,他會非常有風度的下場。」賈吉也強調,自己很敬重裁判的工作,「我支持他們,他們的工作很難,事情發生在這種情況讓我不高興,尤其是在一場比分接近的比賽。」

Aaron Judge just got ejected for the 1st time in his career pic.twitter.com/0QWnsabslB