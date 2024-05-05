MLB》賈吉生涯首度被趕出場、瑞佐本季第6轟 洋基宰老虎收2連勝

賈吉與主審爭論，遭驅逐出場。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今繼續在主場迎戰老虎，靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）單場4支2，以及昨天敲出再見安打的瑞佐（Anthony Rizzo）本季第6發全壘打，終場條紋軍以5：3擊敗老虎，收下2連勝。

老虎1局上就靠著格林（Riley Greene）陽春砲先馳得點，不過1局下洋基馬上反擊，賈吉、維杜戈（Alex Verdugo）與史坦頓（Giancarlo Stanton）連續3支一壘安打，以1：1追平。

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3局下洋基又有攻勢，沃爾普（Anthony Volpe）率先選到保送，索托（Juan Soto）敲出一壘安打，賈吉再補上適時二壘安打，洋基取得2：1領先。2出局二、三壘有人時，瑞佐又補上一發3分砲，洋基一口氣將比分擴大為5：1。

但老虎也在4局上展開反攻，維爾林（Matt Vierling）在1出局一壘有人時敲出三壘安打追回1分，大物基斯（Colt Keith）隨後補上高飛犧牲打，老虎追成3：5。洋基先發投手施密特（Clarke Schmidt）投完第5局後退場，此役被敲4安失3分，送出7K，為勝投候選人。

7局下，賈吉第4度站上打擊區，滿球數之際放掉一顆92.3英哩外角偏低速球，遭到主審拉弓三振。賈吉不滿判決而朝主審碎念幾句，最終遭到驅逐出場，這也是賈吉生涯首度被趕出場，洋基8局上也換上葛里遜（Trent Grisham）接替賈吉在中外野的守備任務。

最終洋基在弗格森（Caleb Ferguson）、威佛（Luke Weaver）與霍姆斯（Clay Holmes）等3名牛棚封鎖下，順利在主場擊敗老虎，收下2連勝，施密特摘下本季第3勝，老虎先發投手麥斯（Casey Mize）5.1局失5分，吞下本季首敗。

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