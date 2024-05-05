晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》賈吉生涯首度被趕出場、瑞佐本季第6轟 洋基宰老虎收2連勝

2024/05/05 08:16

賈吉與主審爭論，遭驅逐出場。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今繼續在主場迎戰老虎，靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）單場4支2，以及昨天敲出再見安打的瑞佐（Anthony Rizzo）本季第6發全壘打，終場條紋軍以5：3擊敗老虎，收下2連勝。

老虎1局上就靠著格林（Riley Greene）陽春砲先馳得點，不過1局下洋基馬上反擊，賈吉、維杜戈（Alex Verdugo）與史坦頓（Giancarlo Stanton）連續3支一壘安打，以1：1追平。

3局下洋基又有攻勢，沃爾普（Anthony Volpe）率先選到保送，索托（Juan Soto）敲出一壘安打，賈吉再補上適時二壘安打，洋基取得2：1領先。2出局二、三壘有人時，瑞佐又補上一發3分砲，洋基一口氣將比分擴大為5：1。

但老虎也在4局上展開反攻，維爾林（Matt Vierling）在1出局一壘有人時敲出三壘安打追回1分，大物基斯（Colt Keith）隨後補上高飛犧牲打，老虎追成3：5。洋基先發投手施密特（Clarke Schmidt）投完第5局後退場，此役被敲4安失3分，送出7K，為勝投候選人。

7局下，賈吉第4度站上打擊區，滿球數之際放掉一顆92.3英哩外角偏低速球，遭到主審拉弓三振。賈吉不滿判決而朝主審碎念幾句，最終遭到驅逐出場，這也是賈吉生涯首度被趕出場，洋基8局上也換上葛里遜（Trent Grisham）接替賈吉在中外野的守備任務。

最終洋基在弗格森（Caleb Ferguson）、威佛（Luke Weaver）與霍姆斯（Clay Holmes）等3名牛棚封鎖下，順利在主場擊敗老虎，收下2連勝，施密特摘下本季第3勝，老虎先發投手麥斯（Casey Mize）5.1局失5分，吞下本季首敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。