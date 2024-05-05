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MLB》追平道奇主帥開轟紀錄 大谷竟送羅伯斯一輛保時捷「玩具」！

2024/05/05 09:43

大谷贈送保時捷模型給羅伯斯。（取自X）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平日前超出本季第7轟，追平總教練羅伯斯（Dave Roberts）所保持的日籍和日本出生球員隊史最多轟紀錄。昨賽前，羅伯斯向在場媒體表示，自己有件事想告訴大家，只見一輛紫色保時捷映入眾人眼簾—一輛保時捷模型玩具。羅伯斯笑著說，這是大谷翔平給他的禮物。

羅伯斯昨天賽前透露，大谷一臉嚴肅的走進他的辦公室，並稱他為羅伯斯買了一輛車，以紀念自己追平他的全壘打紀錄，「翔平送給我一輛保時捷，那輛保時捷現在停在我的辦公室桌上，大概是因為我沒說我想要什麼型號的保時捷吧，所以他給了我一輛很棒的保時捷模型。」

大聯盟官網道奇隨隊記者托里比奧（Juan Toribio）指出，在4月25日對上國民時，大谷曾被媒體問到若追平或打破羅伯斯的紀錄，是否計畫送給羅伯斯任何禮物，不過這個問題在翻譯時似乎未被提及，也就不了了之。

但針對同樣問題，媒體向羅伯斯表示他們想送一輛保時捷給他，羅伯斯也笑著回應，「再來一次！我需要一輛新車！」去年12月時，當後援投手凱利（Joe Kelly）把「17」號球衣讓給大谷時，大谷就送他一輛全新保時捷做為謝禮。

道奇今天對上勇士，大谷翔平3局下敲出本季第8轟，生涯累積179轟，同時也正式超越羅伯斯的隊史紀錄。

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