天使先發投手德梅斯。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕天使今日打擊熄火,投手也壓不住對手,終場以1:7敗給守護者,持續位居美聯西區墊底。

天使打線今日只敲4支安打,火力遭封鎖,僅在5局上半靠著尼托(Zach Neto)的適時安打攻下1分。天使先發投手德梅斯(Reid Detmers)主投5.2局,被打5支安打、包括挨3轟,痛失7分責失,投出7三振、4保送,吞下本季第3敗。

請繼續往下閱讀...

守護者此役都是靠全壘打得分,黑吉斯(Austin Hedges)2下夯出2分砲,率隊先馳得點,勞瑞安諾(Ramon Laureano)4下擊出陽春砲再下一城,6下奈勒(Bo Naylor)加入煙火秀行列,大棒一揮掃出滿貫砲,持續添加保險分,最終守護者靠著單場3轟「全壘打戰術」擊潰天使。

天使今日輸球後,目前整體戰績12勝21敗,暫居美聯西區墊底。

Bo Naylor connects for his first career grand slam! pic.twitter.com/Ow75eOS4mT