NBA季後賽》愛德華茲發威豪取43分  灰狼力退衛冕軍金塊搶下G1

愛德華茲。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕西部準決賽今天點燃戰火，灰狼愛德華茲（Anthony Edwards）再度大發神威繳出43分，率隊以106：99擊敗衛冕軍金塊，系列賽取得開門紅，也是繼2004年後球隊再度於季後賽第二輪拿下勝利。



衛冕軍金塊在首輪以4：1淘汰湖人，灰狼則在愛德華茲帶領之下橫掃坐擁三巨頭的太陽，兩軍今在丹佛展開7戰4勝系列賽。



來勢洶洶的灰狼在愛德華茲帶領之下拉出一波18：4的攻勢給衛冕軍下馬威，不過金塊也不是省油的燈，變陣之後連拿13分又讓比賽回到1分差，首節尾聲在約基奇（Nikola Jokic）與傑克森（Reggie Jackson）帶領下反倒取得25：23領先。



次節灰狼得分繼續集中在愛德華茲身上，金塊則多點開花，上半場打完金塊取得44：40優勢，約基奇獨得15分、小波特（Michael Porter Jr.）也有13分演出，上個系列賽扮演英雄的穆雷（Jamal Murray）5投0中一分未得。灰狼只有愛德華茲得分超過雙位數，拿下全場最高25分。



穆雷易籃後終於有得分進帳，屢屢上演高難度得手讓地主球迷看得相當過癮，灰狼也有更多人跳出來，老將康利（Mike Conley）與年度最佳第六人里德（Naz Reid）輪流開火幫助灰狼扳平戰局來到64：64。



第三節尾聲出現插曲，愛德華茲倒數1分15秒上籃得分後，情緒激動瞪了傑克森一眼後就被判一次技術犯規，讓他相當不滿、攤手表示無奈，灰狼打完前三節取得73：71些微領先。



里德在末節展現最佳第六人價值，在愛德華茲陷入犯規麻煩時帶動灰狼攻勢，愛德華茲回歸後聯手雙塔湯斯（Karl-Anthony Towns）與戈貝爾（Rudy Gobert）帶動球隊一波8：0的攻勢再度取得雙位數領先，終場就以7分差帶走勝利。



愛德華茲繳出43分7籃板3助攻、湯斯貢獻20分、里德板凳出發挹注16分，康利寫下14分、10助攻。



金塊今只有三人得分超過雙位數，約基奇拿下32分8籃板9助攻，小波特20分6籃板3抄截，穆雷17分4助攻。

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