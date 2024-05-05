晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 足球

足球》哈蘭德狂轟4球血洗狼隊 積分緊追兵工廠

2024/05/05 10:37

哈蘭德單場攻入4球。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曼城今天在主場迎戰狼隊，靠著主力前鋒哈蘭德（Erling Haaland）單場攻進4球，終場以5：1大勝對手，不過由於兵工廠也贏球，曼城仍有1分積分落後。

第12分鐘，曼城加亞迪奧爾（Josko Gvardiol）在禁區被剷倒，哈蘭德將球穩穩踢向大門左側首開紀錄，35分鐘再靠著（Rodri）助攻完成精彩的頭錘破網梅開二度，想不到上半場還未結束時，自己同樣在禁區遭到犯規，守門員雖然猜對罰球方向，但仍擋不住哈蘭德半場上演帽子戲法。

下半場狼隊開始反擊，一次吊中球被門將艾德森（Ederson Moraes）拍掉，不過狼隊前鋒黃喜燦剛好處於球的落點，順勢將球擺進，狼隊縮小比分差，但今天狼隊無法擋住哈蘭德，第53分鐘，哈蘭德又完成一記遠射破門，攻入本場第四球，比賽尾端，阿瓦雷斯（Julian Alvarez）再度破門拉開比數，曼城沒有意外的打敗狼隊。

兵工廠、曼城雙雙都獲得勝利，兩邊積分仍僅僅一分差距，曼城目前還剩下三場比賽，下場對手將是富勒姆；兵工廠目前以83分積分排在第1，剩餘的兩場賽事將對上曼聯及艾佛頓。

哈蘭德。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。