足球》哈蘭德狂轟4球血洗狼隊 積分緊追兵工廠

哈蘭德單場攻入4球。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曼城今天在主場迎戰狼隊，靠著主力前鋒哈蘭德（Erling Haaland）單場攻進4球，終場以5：1大勝對手，不過由於兵工廠也贏球，曼城仍有1分積分落後。

第12分鐘，曼城加亞迪奧爾（Josko Gvardiol）在禁區被剷倒，哈蘭德將球穩穩踢向大門左側首開紀錄，35分鐘再靠著（Rodri）助攻完成精彩的頭錘破網梅開二度，想不到上半場還未結束時，自己同樣在禁區遭到犯規，守門員雖然猜對罰球方向，但仍擋不住哈蘭德半場上演帽子戲法。

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下半場狼隊開始反擊，一次吊中球被門將艾德森（Ederson Moraes）拍掉，不過狼隊前鋒黃喜燦剛好處於球的落點，順勢將球擺進，狼隊縮小比分差，但今天狼隊無法擋住哈蘭德，第53分鐘，哈蘭德又完成一記遠射破門，攻入本場第四球，比賽尾端，阿瓦雷斯（Julian Alvarez）再度破門拉開比數，曼城沒有意外的打敗狼隊。

兵工廠、曼城雙雙都獲得勝利，兩邊積分仍僅僅一分差距，曼城目前還剩下三場比賽，下場對手將是富勒姆；兵工廠目前以83分積分排在第1，剩餘的兩場賽事將對上曼聯及艾佛頓。

哈蘭德。（歐新社）

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