大谷翔平。(美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本球星大谷翔平今天敲出本季第8轟,打破自家總教練羅伯斯(Dave Roberts)的隊史紀錄。

大谷翔平今打第2棒DH,首打席吞下三振,3下身為首名打者上場,逮中勇士先發右投愛德(Bryce Elder)一顆內角高90.2英哩四縫線速球,轟出右外野陽春砲,幫助球隊擴大領先。

大谷翔平本季第8轟出爐,擊球初速103.4英哩、飛行距離392英呎,這發全壘打也一舉超越自家總教練羅伯斯,締造隊史日籍和日本出生球員最多轟紀錄。

Move over, Dave Roberts!



Shohei Ohtani now has the most home runs by a Japanese-born player in Dodgers history ‼️



pic.twitter.com/clKpd3YRpc