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MLB》大谷翔平開轟3安猛打！ 馬恩西超神三響砲率道奇屠殺勇士（影音）

2024/05/05 11:38

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本球星大谷翔平今天敲出本季第8轟、單場3安猛打賞，加上球隊火力砲聲隆隆，終場道奇以11：2痛宰勇士，奪下3連勝。

道奇在2下先靠著馬恩西（Max Muncy）敲出2分砲先馳得點，而大谷翔平雖然首打席遭三振，但3下第二打席逮中勇士先發右投愛德（Bryce Elder）一顆內角高90.2英哩四縫線速球，轟出右外野陽春砲，本季第8轟出爐，擊球初速103.4英哩、飛行距離392英呎，幫助球隊擴大領先。

大谷翔平。（美聯社）

勇士4上成功突破道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow），靠著萊利（Austin Riley）的適時安打破蛋。道奇4下攻勢再起，首名打者帕赫斯（Andy Pages）開轟點燃火力，道奇單局打了9個人次，灌進4分大局拉開分差，大谷該局也有安打演出，帶有1分打點。

雙方5、6局都沒得分，勇士7上追回1分，道奇7下又有分數進帳，馬恩西再度炸裂，單場雙響砲幫助球隊取得8：2領先，接著在2出局二三壘有人情況下，貝茲（Mookie Betts）打出右外野小飛球，結果勇士守備「煮粥」，讓道奇再添2分，下一棒大谷擊出中外野安打。

來到8局下半時，馬恩西打出左外野陽春彈，寫下單場三響砲鬼神表現，幫助球隊再下一城，道奇全場炸出5發全壘打，終場以11：2屠殺勇士。

大谷翔平全場5打數敲3安猛打賞，貢獻2分打點、跑回2分，吞下1次三振，賽後打擊率為0.345，連4戰敲安。

道奇強投葛拉斯諾繳出7局失2分優質先發，大秀K功狂飆10次三振，亮眼表現摘下本季第6勝，賽後防禦率為2.70。

大谷翔平。（USA TODAY Sports）

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