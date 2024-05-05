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NBA季後賽》該如何應對灰狼超級「三塔」？ 小丑：我需要複製人

2024/05/05 11:40

約基奇與戈貝爾。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽西部次輪G1，衛冕軍金塊在主場以99：106不敵灰狼，當家中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）此役又繳出準大三元的全能數據，無奈隊友無法給予更多支援而落敗。賽後被問及如何面對灰狼「三塔」，約基奇一如既往，再度給出幽默答覆。

約基奇今上陣41分鐘，25投11中拿下32分8籃板9助攻，但也發生7次失誤。而金塊全場僅3人得分上雙，除了約基奇以外，小波特（Michael Porter Jr.）20分6籃板3抄截，穆雷（Jamal Murray）17分4助攻。

賽後被問及在面對灰狼湯斯（Karl-Anthony Towns）、戈貝爾（Rudy Gobert）與里德（Naz Reid）等3名中鋒時，如何在場上發揮更多影響力，約基奇思考了大約5秒鐘，「我需要一個自己的複製人。」

灰狼今除了「狀元狼」愛德華茲（Anthony Edwards）43分外，213公分的湯斯繳出20分4籃板3助攻，216公分的戈貝爾雖然僅拿下6分，但也貢獻13籃板3助攻3火鍋1抄截，新科年度最佳第六人的里德，在板凳也挹注16分4籃板3助攻1抄截。

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