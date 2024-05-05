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中職》「我知道象迷在罵短打」 平野惠一老實說：我也不想

2024/05/05 14:15

平野惠一。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟本季出賽22場就有24次犧牲短打，放眼隊史速度並列第2快，僅次於2006年的19場，引發不少象迷討論，總教練平野惠一直言，「我知道球迷們一直在罵不要短打，批評這是過時的東西，但這背後是有含義的⋯」

平野惠一舉例昨天2隊都有的案例。富邦悍將在7、8局首名打者上壘後，次棒有不同的作法，7局是自由揮擊，最終形成雙殺打；8局則是點成界外飛球遭接殺，2次截然不同的作戰方式都失敗收場，凸顯總教練做戰術的難度。

中信兄弟也是如此，1局王威晨開局就敲二壘安打，讓岳政華自由揮擊，最終敲內野高飛球接殺，三、四棒也都吞K結束攻勢。平野惠一指出，那局大家應該都認為平野會點，對方守備也是如此準備，因此選擇沒點，但最後是得0分，「這是0出局二壘有人，且是投手比較不穩的開局，這樣狀況是可以的嗎？」

平野強調，其實不是只有短打而已，還有要怎麼上壘、推進跑者，「就算是大谷（翔平），有時他也會把棒子握短，在什麼樣的狀況下要有什麼樣的揮棒，另外也有需要選四壞的時候。」

「真心來說，我也不想打戰術。」平野惠一指出，他也希望能讓選手自由發揮，讓選手去理解在打線中扮演什麼角色，必須完成什麼樣的工作，「大家都能做到的話，那就不用打戰術。」

特別是對上強悍的洋投，如何去搶下那1分，平野惠一認為在年底12強面對更高層的洋投時會更重要，「面對梅威瑟，如果直接出拳一定會被打爆，必須想好一些策略和戰術。」

平野理解球迷喜歡大聯盟華麗的球風，有很多全壘打和三振，不過他們有集結全世界最頂尖的選手，比較現實的是，中職棒球人口較少，必須在人力有限之中拉高層級，「所以不能照抄大聯盟，日職也是，我們要先追上去才行。」

平野惠一直言，這不是過時的昭和野球，是有更深的意涵，畢竟現在不是彈力球，「可以看到統一打擊都是最好的，大家的揮棒都不是那麼大、很確實，希望之後不會輸給他們。」

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