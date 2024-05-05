中職》岳政華1人觸擊快比肩獅隊 平野惠一怎麼看？

岳政華。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟本季出賽22場就有24次犧牲短打，放眼隊史速度並列第2快，僅次於2006年的19場。然而，兄弟在公辦熱身賽曾走美式強攻路線，二棒更擺上陳子豪，但開季後球風有所轉變，總教練平野惠一賽前多次強調，自己也很想讓他們自由揮擊。

岳政華近日扮演「推進的二棒」，去年就是全聯盟最常觸擊嘗試（45次）的他，今年嘗試速率再大幅增加，22場就有24次嘗試，不僅同樣高居第一，甚至跟統一獅全隊的28次僅差4次，呈現「1人抵全隊」的罕見現象。

請繼續往下閱讀...

中信總教練平野惠一直言，他也非常不想打出短打的戰術，畢竟岳政華有腳程、有守備，也有長打，當然希望都能爆發出來，但如果一年打5轟、打擊率卻只有1成多、2成多，「大家覺得OK嗎？什麼都自由揮擊真的好嗎？如果可以的話，我當然希望讓大家去打。」

特別是岳政華，生涯開季就有慢熱的習性，直到夏天火感才會變火燙，平野惠一從春訓就讓他一直在場上，「他過去4、5月都要先下一次二軍，然後回一軍就爆發，我知道這個問題，一直在思考如何在不下二軍的情況下去完成球季。」

中信二棒放上助攻型角色，不同於世界棒球潮流中的「最強打者二棒論」，但平野強調，他也很想把最強打者放二棒，但中心打線沒什麼元氣，「很多人都希望看到美式強攻，春訓時也有採用過，但發現得分效率沒有想像中那麼好，例行賽必須拿分，用腳程和戰術製造機動性，才能拿下更多分數。」

中信開季至今異動較少，平野解釋，主要是成績仍保持在第二，也要考慮整體的平衡，「但最近球隊的隊內競爭比較薄弱，有認真考慮要怎麼去調動。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法