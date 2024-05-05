MLB》皮！大谷翔平轟破主帥紀錄「很清爽」有機會還想要再開玩笑

大谷與主帥羅伯斯擊掌。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今天打出本季，也是身披道奇球衣的第8轟，正式超越總教練伯斯（Dave Roberts）隊史日籍和日本出生球員最多轟紀錄。賽後和媒體再度談到贈送主帥玩具車一事，調皮的大谷也直言，「有機會還要再做！」

大谷在昨天送給羅伯斯一輛保時捷模型玩具車，以此紀念他追平羅伯斯的紀錄，結果今天更直接轟破紀錄，賽後他也直言，打破紀錄之後感到「很清爽」，心情放鬆許多。

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談到送給總教練保時捷玩具車，大谷笑著表示，「因為他說想要車子，本人也很高興真是太好了！」記者問他是否喜歡種小玩笑，大谷開心回答，「是的，之後有機會的話我想也會繼續做！」

回到球場上的話題，道奇近12場奪10勝，大谷認為，球隊也曾遭遇連敗，但隊友們能在場上討論與分享意見，這種氛圍很棒，「雖然這只是我第一年（在道奇），但我認為很不錯。」

談到今天敲出本季第8轟，大谷鎖定一顆內角高的速球做攻擊。他表示，「球偏內角，但我能及時反應，仰角也很不錯，雖然有點受到擠壓，但很高興球飛出去了。」當被問到超越總教練紀錄後的下一個目標，大谷說，「再找一個新的！」

大谷也稱讚羅伯斯總教練，「我認為他是一位能與球員拉近距離的教練，不僅在打不好時能給出改進的建議，在溝通方面也願意和球員討論，他是一位有條有理的教練。」

而隊友馬恩西（Max Muncy）今天上演三響砲，全隊共打下11分，大谷也對球隊火力讚譽有加，「在比賽中多打保險分很重要，整體而言，我覺得大家發揮很出色。」

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